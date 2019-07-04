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Izdelek ni več na voljo

Multigroom series 3000Komplet za osebno nego

QG3150/30

5

| (1) Ocena

Odlična preglednost, vrhunska natančnost

Revolucionarna tehnologija MicroBlade zagotavlja vrhunsko natančnost pri oblikovanju želenega videza.

Poglej vse prednosti

Odlična preglednost, vrhunska natančnost

  • Plus

  • 7-v-1

7 nastavkov za neomejene možnosti oblikovanja

7 nastavkov za neomejene možnosti oblikovanja

Komplet nastavkov za urejanje, vzdrževanje in oblikovanje želene pričeske in/ali dlačic na obrazu.

Tehnologija MicroBlade za vrhunsko natančnost

Tehnologija MicroBlade za vrhunsko natančnost

Revolucionarna tehnologija MicroBlade zagotavlja vrhunsko natančnost pri oblikovanju želenega videza.

Ostrejše od titana*: rezila iz utrjenega jekla z dolgo življenjsko dobo

Ostrejše od titana*: rezila iz utrjenega jekla z dolgo življenjsko dobo

Samoostrilna rezila iz utrjenega nerjavnega jekla so ostrejša od titana*.

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Отличный стайлер для всего тела.

Пользуюсь регулярно. Богатый набор насадок. Автономность за счет аккумулятора. Не знаю, что бы без него делал.

Ta ocena je bila podana za QG3150 Набір для підстригання

Ta ocena je bila podana za QG3150 Набір для підстригання

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