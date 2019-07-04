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QG3150/30
Odlična preglednost, vrhunska natančnost
Revolucionarna tehnologija MicroBlade zagotavlja vrhunsko natančnost pri oblikovanju želenega videza.
Plus
7-v-1
Komplet nastavkov za urejanje, vzdrževanje in oblikovanje želene pričeske in/ali dlačic na obrazu.
Revolucionarna tehnologija MicroBlade zagotavlja vrhunsko natančnost pri oblikovanju želenega videza.
Samoostrilna rezila iz utrjenega nerjavnega jekla so ostrejša od titana*.
5.0
od 5
1
Ocena
Clip
04/07/2019
Україна
Отличный стайлер для всего тела.
Пользуюсь регулярно. Богатый набор насадок. Автономность за счет аккумулятора. Не знаю, что бы без него делал.
Ta ocena je bila podana za QG3150 Набір для підстригання
Ta ocena je bila podana za QG3150 Набір для підстригання