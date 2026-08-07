Uživajte v higieničnem britju vsak dan
Uporaba enote Quick Clean Pod po vsakem britju zagotavlja, da brivnik ostane kot nov, saj učinkovito odstranjuje odrezane dlačice. Brivnik je 10-krat čistejši, kot če bi uporabljali samo vodo*.
Globinsko očisti v 1 minuti
Aktivno mazivo
Osvežujoč vonj
Do kože prijazna formula
Philipsova ekskluzivna higienična formula skupaj z večmrežnim filtrom učinkovito odstranjuje odrezane dlačice in ohrani brivnik 10-krat čistejši, kot če bi uporabljali samo vodo*
Posebna dišava v čistilnem vložku prinaša svež vonj in občutek popolnega britja.
Vsaka čistilna kartuša Philips učinkovito deluje približno 30 čiščenj ob vsakodnevni uporabi in do tri mesece ob tedenski uporabi. To pomeni čisto in higienično britje skozi cel letni čas.
5.0
od 5
38
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ščULA
07/08/2026
Slovensko
som v je vynikajúci veľmi som spokojný málo nabíja som veľmi spokojný Dostal som to na Vianoce od manželky a Výborne sa s ním holí Ďakujem pekne aspoň teraz neporežem ďakujem pekne
Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta Quick Clean pod
Datum uporabe 2025-12-30
Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta Quick Clean pod
Datum uporabe 2025-12-30
JiSvo
13/08/2025
Česká republika
Doporučuji
Skvělé čistí, strojek lépe stříhá a holí, sveze voní a moc doporučuji
Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Datum uporabe 2024-07-13
Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Datum uporabe 2024-07-13
Mirda1
08/09/2024
Česká republika
Výměna frezek
Skvělý výrobek ale zajímalo by mě životnost frézek
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Datum uporabe 2022-09-08
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod
Datum uporabe 2022-09-08
Primerjava ostankov britja po uporabi kartuše, v kateri je čistilna tekočina, s kartušo, v kateri je voda