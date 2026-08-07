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AccessoriesQuick Clean Pod

QCP20/00

5

| (38) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Uživajte v higieničnem britju vsak dan

Uporaba enote Quick Clean Pod po vsakem britju zagotavlja, da brivnik ostane kot nov, saj učinkovito odstranjuje odrezane dlačice. Brivnik je 10-krat čistejši, kot če bi uporabljali samo vodo*.

Poglej vse prednosti

Globinsko očisti v 1 minuti

Uživajte v higieničnem britju vsak dan

  • Globinsko očisti v 1 minuti

  • Aktivno mazivo

  • Osvežujoč vonj

  • Do kože prijazna formula

Ekskluzivna Philipsova higienična formula in filter z več mrežicami

Ekskluzivna Philipsova higienična formula in filter z več mrežicami

Philipsova ekskluzivna higienična formula skupaj z večmrežnim filtrom učinkovito odstranjuje odrezane dlačice in ohrani brivnik 10-krat čistejši, kot če bi uporabljali samo vodo*

Osvežujoča dišava za občutek popolnega britja

Osvežujoča dišava za občutek popolnega britja

Posebna dišava v čistilnem vložku prinaša svež vonj in občutek popolnega britja.

Kartuša učinkovito deluje do tri mesece

Kartuša učinkovito deluje do tri mesece

Vsaka čistilna kartuša Philips učinkovito deluje približno 30 čiščenj ob vsakodnevni uporabi in do tri mesece ob tedenski uporabi. To pomeni čisto in higienično britje skozi cel letni čas.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

38

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

07/08/2026

Slovensko

Slovensko

som v je vynikajúci veľmi som spokojný málo nabíja som veľmi spokojný Dostal som to na Vianoce od manželky a Výborne sa s ním holí Ďakujem pekne aspoň teraz neporežem ďakujem pekne

Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta Quick Clean pod

Datum uporabe 2025-12-30

Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta Quick Clean pod

Datum uporabe 2025-12-30

13/08/2025

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Skvělé čistí, strojek lépe stříhá a holí, sveze voní a moc doporučuji

Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Datum uporabe 2024-07-13

Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Datum uporabe 2024-07-13

08/09/2024

Česká republika

Česká republika

Výměna frezek

Skvělý výrobek ale zajímalo by mě životnost frézek

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Datum uporabe 2022-09-08

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za CC12/50 Kazeta do stanice Quick Clean Pod

Datum uporabe 2022-09-08

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Omejitve odgovornosti

  1. Primerjava ostankov britja po uporabi kartuše, v kateri je čistilna tekočina, s kartušo, v kateri je voda