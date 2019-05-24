Izdelek ni več na voljo
Sami si pobrijte glavo – tudi na težko dostopnih mestih
Edinstvena 180-stopinjska vrtljiva glava strižnika Philips vam omogoča, da enostavno dosežete tudi najzahtevnejše dele in se vedno povsem natančno pobrijete. Namestite lahko tudi nastavek za britje glave za popolnoma gladke rezultate.
Rezila iz nerjavnega jekla
14 nastavitev dolžine
60 minut uporabe/1 ura polnjenja
Torbica in nastavek za britje glave
Vrtljiva glava vam omogoča popoln nadzor nad kotom strižnika, zato glavo lahko obračate tudi tako, da enostavno dosežete tudi najtežje dostopna mesta.
Zagotovite si popolnoma gladko britje brez vreznin. Enostavno pritrdite glavo nastavka za britje glave za vedno popolne rezultate.
S kolescem za prilagajanje dolžine pod glavo strižnika izberite in uporabite želeno nastavitev dolžine. Glavnika omogočata nastavitev dolžine med 1 mm in 15 mm z natanko 2 mm med dolžinami. Posebni fini glavnik uporabite za pričesko na krtačko. Ali pa strižnik uporabite brez glavnika za prirezovanje na dolžino 0,5 mm.
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Deli in dodatna oprema
4.4
od 5
19
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Matis
24/05/2019
Slovensko
Veľmi dobrý produkt s otočnou hlavou sa dokáže ostrihat každý. va
Je to veľmi praktický produkt mam ho 3 roky. Sice je už nefunkčný ale 3 roky som sa s ním strihal sam bez problemov kvôli jeho otočnej hlavici. Je veľka škoda že je už nedostupný. Určite by som si ho kúpil znova.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami
Hops
11/06/2015
Česká republika
Perfekt
Dlouho jsem hledal strojek na vlasy,ktery zvladne 2mm. Nasel jsem tento. Nikdy jsem si hlavu neholil ale chodil k holici. Dlouho jsem se bal. Dnes jsem strojek vyzvedl na poste a hlavu jsem mel oholenou za 10 minut. Pocitam ze doba trvani bude jeste kratsi do budoucna. Perfektne drzi v ruce. Jednoduche ovladani perfektni strih. Doporucuji
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Headgroom QC5580/15 zastřihovač vlasů pro domácí použití
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Headgroom QC5580/15 zastřihovač vlasů pro domácí použití
PTVlad
10/02/2022
România
Produs foarte bun si usor de utilizat
In 6 ani de utilizare am avut o singura problema: bateriile. Acestea au inceput sa nu mai tina mai mult de 2 minute acu' cateva luni. Am barbarizat aparatul si le-am inlocuit, acum merge iar ca inainte. Merge pe par ud si uscat fara probleme, rotirea capului de tundere e foarte buna, ajuta la manevrabilitate cand te tunzi singur. Dispozitivul de barbierire nu prea l-am folosit, dar e ok si acela. Pacat ca nu se mai fabrica.
Prednosti
usor de manevrat, cap tundere lavabil
Slabosti
dimensiune maxima 15mm
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT
Datum uporabe 2020-02-10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT
Datum uporabe 2020-02-10
Euromonitor International, obseg maloprodaje v enotah, električni izdelki za osebno nego, ki vključujejo združene kategorije brivnikov za telo, električnih čistilnikov obraza in aparatov za nego las, podatki za leto 2025.