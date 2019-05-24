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  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Posnetek z enim izdelkom
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  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
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Izdelek ni več na voljo

Headgroomstrižnik za samostojno uporabo

QC5580/15

4.4

| (19) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%

Sami si pobrijte glavo – tudi na težko dostopnih mestih

Edinstvena 180-stopinjska vrtljiva glava strižnika Philips vam omogoča, da enostavno dosežete tudi najzahtevnejše dele in se vedno povsem natančno pobrijete. Namestite lahko tudi nastavek za britje glave za popolnoma gladke rezultate.

Poglej vse prednosti
Philips OneGrooming #1 Icon

Svetovna znamka št. 1 za električne izdelke za osebno nego1

s 180-stopinjsko vrtljivo glavo

Sami si pobrijte glavo – tudi na težko dostopnih mestih

  • Rezila iz nerjavnega jekla

  • 14 nastavitev dolžine

  • 60 minut uporabe/1 ura polnjenja

  • Torbica in nastavek za britje glave

180-stopinjska vrtljiva glava za enostaven doseg.

180-stopinjska vrtljiva glava za enostaven doseg.

Vrtljiva glava vam omogoča popoln nadzor nad kotom strižnika, zato glavo lahko obračate tudi tako, da enostavno dosežete tudi najtežje dostopna mesta.

Nastavek za britje glave za popolnoma gladko kožo.

Nastavek za britje glave za popolnoma gladko kožo.

Zagotovite si popolnoma gladko britje brez vreznin. Enostavno pritrdite glavo nastavka za britje glave za vedno popolne rezultate.

14 enostavnih nastavitev dolžine od 0 do 15 mm.

14 enostavnih nastavitev dolžine od 0 do 15 mm.

S kolescem za prilagajanje dolžine pod glavo strižnika izberite in uporabite želeno nastavitev dolžine. Glavnika omogočata nastavitev dolžine med 1 mm in 15 mm z natanko 2 mm med dolžinami. Posebni fini glavnik uporabite za pričesko na krtačko. Ali pa strižnik uporabite brez glavnika za prirezovanje na dolžino 0,5 mm.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

19

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

24/05/2019

Slovensko

Slovensko

Veľmi dobrý produkt s otočnou hlavou sa dokáže ostrihat každý. va

Je to veľmi praktický produkt mam ho 3 roky. Sice je už nefunkčný ale 3 roky som sa s ním strihal sam bez problemov kvôli jeho otočnej hlavici. Je veľka škoda že je už nedostupný. Určite by som si ho kúpil znova.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Headgroom QC5580/15 Strihač, s ktorým sa ostriháte sami

11/06/2015

Česká republika

Česká republika

Perfekt

Dlouho jsem hledal strojek na vlasy,ktery zvladne 2mm. Nasel jsem tento. Nikdy jsem si hlavu neholil ale chodil k holici. Dlouho jsem se bal. Dnes jsem strojek vyzvedl na poste a hlavu jsem mel oholenou za 10 minut. Pocitam ze doba trvani bude jeste kratsi do budoucna. Perfektne drzi v ruce. Jednoduche ovladani perfektni strih. Doporucuji

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Headgroom QC5580/15 zastřihovač vlasů pro domácí použití

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Headgroom QC5580/15 zastřihovač vlasů pro domácí použití

10/02/2022

România

România

Produs foarte bun si usor de utilizat

In 6 ani de utilizare am avut o singura problema: bateriile. Acestea au inceput sa nu mai tina mai mult de 2 minute acu' cateva luni. Am barbarizat aparatul si le-am inlocuit, acum merge iar ca inainte. Merge pe par ud si uscat fara probleme, rotirea capului de tundere e foarte buna, ajuta la manevrabilitate cand te tunzi singur. Dispozitivul de barbierire nu prea l-am folosit, dar e ok si acela. Pacat ca nu se mai fabrica.

Prednosti

usor de manevrat, cap tundere lavabil

Slabosti

dimensiune maxima 15mm

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT

Datum uporabe 2020-02-10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Headgroom QC5580/15 aparat de tuns DYT

Datum uporabe 2020-02-10

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  1. Euromonitor International, obseg maloprodaje v enotah, električni izdelki za osebno nego, ki vključujejo združene kategorije brivnikov za telo, električnih čistilnikov obraza in aparatov za nego las, podatki za leto 2025. 