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  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
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Izdelek ni več na voljo

Hairclipper series 7000Strižnik

QC5390/80

4.7

| (677) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

Profesionalna natančnost

Strižnik Philips odlikujejo popolna natančnost, digitalni zaslon in največ nastavitev dolžine na tržišču. Hitro polnjenje omogoča do 60 minut brezžične uporabe. Vedno zagotavlja natančno oblikovanje pričeske.

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Philips OneGrooming #1 Icon

Svetovna znamka št. 1 za električne izdelke za osebno nego1

Profesionalna natančnost

  • Rezila iz titana

  • 41 nastavitev dolžine

  • 60 minut uporabe/1 ura polnjenja

  • Glavnik, škarje in torbica

Vrhunska učinkovitost striženja z rezili s prevleko iz titana

Vrhunska učinkovitost striženja z rezili s prevleko iz titana

Napredna rezila iz titana za vrhunsko učinkovitost striženja in dolgotrajno ostrino

Dveletna garancija, napetost za uporabo po vsem svetu, olje ni potrebno

Dveletna garancija, napetost za uporabo po vsem svetu, olje ni potrebno

Vsi naši izdelki za osebno nego so izredno trpežni. Imajo 2-letno mednarodno garancijo, napetost za uporabo po vsem svetu in nikoli ne potrebujejo olja.

Snemljiva glava omogoča enostavno čiščenje pod tekočo vodo

Snemljiva glava omogoča enostavno čiščenje pod tekočo vodo

Enostavno odprite glavo in jo sperite pod tekočo vodo.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

677

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

16/03/2019

Slovensko

Slovensko

the best off

aj napriek zakazu raz premastene cepele a roky funguje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov

21/09/2017

Slovensko

Slovensko

Jednoduchý a lacný

Jednoduchý, lacný a elegantný výrobok, so všetkým potrebným príslušenstvom. Výkonom neoslní ale pre domáce potreby úplne dostačujúci. Konštrukcia nie veľmi pevná, takže neodolá väčšiemu tlaku či nárazu. V tejto cenovej kategórie však nerozbitnosť nemožno očakávať.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QC5115/15 Zastrihávač vlasov

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QC5115/15 Zastrihávač vlasov

17/12/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Zastřihovač akorát do ruky

Zastřihovač se výborně drží v ruce a cena je přijatelná.

Prednosti

Dobrý tvar.

Slabosti

Nejsou.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QC5115/15 Zastřihovač vlasů

Datum uporabe 2020-11-17

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QC5115/15 Zastřihovač vlasů

Datum uporabe 2020-11-17

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Omejitve odgovornosti

  1. Euromonitor International, obseg maloprodaje v enotah, električni izdelki za osebno nego, ki vključujejo združene kategorije brivnikov za telo, električnih čistilnikov obraza in aparatov za nego las, podatki za leto 2025. 