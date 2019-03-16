Izdelek ni več na voljo
Profesionalna natančnost
Strižnik Philips odlikujejo popolna natančnost, digitalni zaslon in največ nastavitev dolžine na tržišču. Hitro polnjenje omogoča do 60 minut brezžične uporabe. Vedno zagotavlja natančno oblikovanje pričeske.
Rezila iz titana
41 nastavitev dolžine
60 minut uporabe/1 ura polnjenja
Glavnik, škarje in torbica
Napredna rezila iz titana za vrhunsko učinkovitost striženja in dolgotrajno ostrino
Vsi naši izdelki za osebno nego so izredno trpežni. Imajo 2-letno mednarodno garancijo, napetost za uporabo po vsem svetu in nikoli ne potrebujejo olja.
Enostavno odprite glavo in jo sperite pod tekočo vodo.
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Deli in dodatna oprema
4.7
od 5
677
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
sivco
16/03/2019
Slovensko
the best off
aj napriek zakazu raz premastene cepele a roky funguje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov
Peter128
21/09/2017
Slovensko
Jednoduchý a lacný
Jednoduchý, lacný a elegantný výrobok, so všetkým potrebným príslušenstvom. Výkonom neoslní ale pre domáce potreby úplne dostačujúci. Konštrukcia nie veľmi pevná, takže neodolá väčšiemu tlaku či nárazu. V tejto cenovej kategórie však nerozbitnosť nemožno očakávať.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QC5115/15 Zastrihávač vlasov
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QC5115/15 Zastrihávač vlasov
Omas
17/12/2021
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Zastřihovač akorát do ruky
Zastřihovač se výborně drží v ruce a cena je přijatelná.
Prednosti
Dobrý tvar.
Slabosti
Nejsou.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QC5115/15 Zastřihovač vlasů
Datum uporabe 2020-11-17
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QC5115/15 Zastřihovač vlasů
Datum uporabe 2020-11-17
Euromonitor International, obseg maloprodaje v enotah, električni izdelki za osebno nego, ki vključujejo združene kategorije brivnikov za telo, električnih čistilnikov obraza in aparatov za nego las, podatki za leto 2025.