2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Rezila iz nerjavečega jekla
11 nastavitev dolžine
60 minut uporabe/8 ur polnjenja
Natančno postrizite lase na želeno dolžino. Izberite eno od 11 nastavitev dolžine od 3 mm do 21 mm v korakih po 2 mm, za prirezovanje na dolžino 0,5 mm pa enostavno odstranite glavnik.
Družini prijazen strižnik Philips se ponaša z zmogljivim delovanjem brez prekinitev. Zmogljiv motor zagotavlja učinkovito delovanje z manj tresljaji, kar pomirja otroke med striženjem.
Rezila in glavniki tega strižnika imajo zaobljene robove za varno in lahko striženje.
Nagrade
4.7
od 5
674
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
sivco
16/03/2019
Slovensko
the best off
aj napriek zakazu raz premastene cepele a roky funguje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov
Peter128
21/09/2017
Slovensko
Jednoduchý a lacný
Jednoduchý, lacný a elegantný výrobok, so všetkým potrebným príslušenstvom. Výkonom neoslní ale pre domáce potreby úplne dostačujúci. Konštrukcia nie veľmi pevná, takže neodolá väčšiemu tlaku či nárazu. V tejto cenovej kategórie však nerozbitnosť nemožno očakávať.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QC5115/15 Zastrihávač vlasov
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QC5115/15 Zastrihávač vlasov
Omas
17/12/2021
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Zastřihovač akorát do ruky
Zastřihovač se výborně drží v ruce a cena je přijatelná.
Prednosti
Dobrý tvar.
Slabosti
Nejsou.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QC5115/15 Zastřihovač vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za QC5115/15 Zastřihovač vlasů
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024