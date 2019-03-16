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  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine
  • Ostrizite vaše člane družine

Izdelek ni več na voljo

družinski strižnik

QC5130/15

4.7
| (674) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

1 nagrada

Ostrizite vaše člane družine
Striženje članov družine še nikoli ni bilo tako enostavno. Strižnik ima zmogljiv in izjemno tih motor, ergonomsko zasnovo ter do kože prijazna rezila in konice glavnika, omogoča pa izjemno priročno brezžično uporabo.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

z našim najtišjim strižnikom za odrasle in otroke

Ostrizite vaše člane družine

  • Rezila iz nerjavečega jekla

  • 11 nastavitev dolžine

  • 60 minut uporabe/8 ur polnjenja

Prilagodi se različnim nastavitvam dolžine

Prilagodi se različnim nastavitvam dolžine

Natančno postrizite lase na želeno dolžino. Izberite eno od 11 nastavitev dolžine od 3 mm do 21 mm v korakih po 2 mm, za prirezovanje na dolžino 0,5 mm pa enostavno odstranite glavnik.

Tiho in zmogljivo delovanje

Tiho in zmogljivo delovanje

Družini prijazen strižnik Philips se ponaša z zmogljivim delovanjem brez prekinitev. Zmogljiv motor zagotavlja učinkovito delovanje z manj tresljaji, kar pomirja otroke med striženjem.

Zaobljeni glavniki preprečujejo zatikanje las in razdraženost

Zaobljeni glavniki preprečujejo zatikanje las in razdraženost

Rezila in glavniki tega strižnika imajo zaobljene robove za varno in lahko striženje.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-612375

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

674

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

16/03/2019

Slovensko

Slovensko

the best off

aj napriek zakazu raz premastene cepele a roky funguje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 QC5120 Strihač vlasov

21/09/2017

Slovensko

Slovensko

Jednoduchý a lacný

Jednoduchý, lacný a elegantný výrobok, so všetkým potrebným príslušenstvom. Výkonom neoslní ale pre domáce potreby úplne dostačujúci. Konštrukcia nie veľmi pevná, takže neodolá väčšiemu tlaku či nárazu. V tejto cenovej kategórie však nerozbitnosť nemožno očakávať.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QC5115/15 Zastrihávač vlasov

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QC5115/15 Zastrihávač vlasov

17/12/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Zastřihovač akorát do ruky

Zastřihovač se výborně drží v ruce a cena je přijatelná.

Prednosti

Dobrý tvar.

Slabosti

Nejsou.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QC5115/15 Zastřihovač vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za QC5115/15 Zastřihovač vlasů

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 