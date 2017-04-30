Izdelek ni več na voljo
PX840T/12
Kjerkoli lahko brezžično uživate v mogočni glasbi
Prenosni zvočni sistem Philips PX840T brezžično predvaja glasbo iz vaših priljubljenih virov: prek povezave Bluetooth, iz USB-ja, s CD-ja in iz radia FM/MW. Vgrajeni sistem dinamične osvetlitve in izhodna moč 50 W omogočata popolno doživetje poslušanja.
Bluetooth
50 W
Dinamična osvetlitev
Možnost CD-predvajalnika za programiranje predvajanja vam omogoča poslušanje priljubljenih posnetkov v želenem zaporedju.
Poživite zabavo z dinamično svetlobo in glasbi dodajte še svetlobo. Osvetlite noč z dvema zabavnima svetlobnima učinkoma, ki svetita neposredno iz zvočnikov. S stikalom lahko vklopite in izklopite luči kar med predvajanjem glasbe. Po želji razsvetlite zabavo in izbirajte med ambientalno in sproščujočo osvetlitvijo ter vse do razburljivih klubskih učinkov, s čimer boste hkrati tudi vzpostavili vzdušje in razpoloženje na zabavi.
Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.
3.7
od 5
3
Ocene
Taraboste
30/04/2017
România
Excelent
Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PX840T Radio CD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PX840T Radio CD
MatGaj
17/12/2016
Polska
Małe problemy ale ujdzie.
Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PX840T Bumbox CD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PX840T Bumbox CD
Tomek2020
16/03/2018
Polska
Ten produkt lubi się popsuć
Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.
Ta ocena je bila podana za PX840T Bumbox CD
Ta ocena je bila podana za PX840T Bumbox CD