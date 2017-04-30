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Izdelek ni več na voljo

Prenosni radio s CD-predvajalnikom

PX840T/12

3.7

| (3) Ocene

Kjerkoli lahko brezžično uživate v mogočni glasbi

Prenosni zvočni sistem Philips PX840T brezžično predvaja glasbo iz vaših priljubljenih virov: prek povezave Bluetooth, iz USB-ja, s CD-ja in iz radia FM/MW. Vgrajeni sistem dinamične osvetlitve in izhodna moč 50 W omogočata popolno doživetje poslušanja.

Poglej vse prednosti

prek povezave Bluetooth

Kjerkoli lahko brezžično uživate v mogočni glasbi

  • Bluetooth

  • 50 W

  • Dinamična osvetlitev

CD za programiranje 20 posnetkov

Možnost CD-predvajalnika za programiranje predvajanja vam omogoča poslušanje priljubljenih posnetkov v želenem zaporedju.

Poživite zabavo z dinamično svetlobo

Poživite zabavo z dinamično svetlobo

Poživite zabavo z dinamično svetlobo in glasbi dodajte še svetlobo. Osvetlite noč z dvema zabavnima svetlobnima učinkoma, ki svetita neposredno iz zvočnikov. S stikalom lahko vklopite in izklopite luči kar med predvajanjem glasbe. Po želji razsvetlite zabavo in izbirajte med ambientalno in sproščujočo osvetlitvijo ter vse do razburljivih klubskih učinkov, s čimer boste hkrati tudi vzpostavili vzdušje in razpoloženje na zabavi.

Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.7

od 5

3

Ocene

3
1

30/04/2017

România

România

Excelent

Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PX840T Radio CD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PX840T Radio CD

17/12/2016

Polska

Polska

Małe problemy ale ujdzie.

Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PX840T Bumbox CD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PX840T Bumbox CD

16/03/2018

Polska

Polska

Ten produkt lubi się popsuć

Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.

Ta ocena je bila podana za PX840T Bumbox CD

Ta ocena je bila podana za PX840T Bumbox CD

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