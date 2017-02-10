2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Vrtljive glave DualPrecision
50 minut uporabe/1 ura polnjenja
Vzmetno rezilo
Z rezili DualPrecision lahko udobno brijete dolge dlake in kratke dlačice. 1. Z režami brijete dolge dlake. 2. Z luknjami brijete kratke dlačice.
Glave so prilagodljive, zato so v stalnem tesnem stiku s kožo, in vrtljive za dodatno dimenzijo gibanja – vse to zagotavlja gladko, hitro in udobno britje.
Prvo rezilo dlake dvigne, drugo pa jih udobno brije pod nivojem kože za resnično gladke rezultate.
5.0
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ziga
10/02/2017
Slovenija
Preverjen kupec
zadovoljiv izdelek
enostavna in hitra uporaba. Težje je doseči kratke dlake ob nedostopnih mestih, enostavno čiščenje...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Električni brivnik za suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Električni brivnik za suho britje
děda z Karlova
26/08/2021
Česká republika
Pohodový společník
Plně mi vyhovuje víc než 10 let při denním užívání
Prednosti
nezávislost na síti
Slabosti
drahé náhradní hlavice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
děda
08/09/2013
Česká republika
Výborný
Jsem spokojen. Výrobek užívám denně. Nemám žádné problémy.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení