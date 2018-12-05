2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Prilagodljive glave DualPrecision
50 minut uporabe/1 ura polnjenja
Vzmetno rezilo
Z rezili DualPrecision lahko udobno brijete dolge dlake in kratke dlačice. 1. Z režami brijete dolge dlake. 2. Z luknjami brijete kratke dlačice.
Samodejno se popolnoma prilagodi obrazu in vratu ter tako zagotavlja bolj gladko britje.
Prvo rezilo dlake dvigne, drugo pa jih udobno brije pod nivojem kože za resnično gladke rezultate.
4.6
od 5
66
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Winer
05/12/2018
Slovensko
Holiaci strojček dobre holí
Tento holiaci strojček dobre holí a dlhodobo som s ním spokojný.Ako zatiaľ so všetkými výrobkami Phillips,ktoré používam.Ďakujem Philipsu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrický strojček na suché holenie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrický strojček na suché holenie
Spokojený
25/01/2018
Česká republika
Tradičně kvalitní výrobek
Starý strojek Philips mám cca 17 let a stále ještě funguje a holí. To svědčí o velké kvalitě. Proto jsem chtěl znova Philips.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení
Herman
26/01/2017
Česká republika
Preverjen kupec
Produkt naplnil má očekávání
Po 12 letech mi přestal fungovat Philips HQ480 a volba o novém strojku padla právě na tento produkt. S holicím strojkem jsem při denodenním používání nadmíru spokojen a to jak s kvalitou holení tak i s rychlostí, kdy potřebuji k oholení snad jen třetinu času oproti holení původním strojkem. Zatím si zvykám na čistění strojku oplachováním vodou, mám obavy, aby tím nedošlo k poničení vnitřku strojku.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Holicí strojek pro suché holení