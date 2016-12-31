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Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Rezila Lift & Cut
Prilagodljive glave
Energijsko učinkovita in zmogljiva litij-ionska baterija omogoča več britja z enim polnjenjem. Brijete se lahko 45+ minut, torej približno 15-krat, po 8-urnem polnjenju. 3-minutno napajanje zagotavlja dovolj energije za eno britje.
Rezila ComfortCut imajo zaobljene robove, ki gladko drsijo po koži, zato je britje vedno natančno in udobno.
Samodejno se popolnoma prilagodi obrazu in vratu ter tako zagotavlja bolj gladko britje.
4.5
od 5
335
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
zac1968
31/12/2016
Hrvatska
Preverjen kupec
Dobar proizvod za pristojnu cijenu
Odličan dizajn proizvoda. Jednostavan način korištenja. Sve potrebne funkcije integrirane u sam proizvod. Pouzdan u radu. Baterija dugo traje bez punjenja.
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Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje
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Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje
Mario45
05/11/2016
Hrvatska
Preverjen kupec
odlične karakteristike
Izborom ovog aparata jako sam zadovoljan,a i cijenom.
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Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje
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Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje
Mladen
08/08/2016
Hrvatska
Preverjen kupec
Savršen proizvod u svojoj klasi
Prije ovog proizvoda koristio sam Philishave 850 oko 10+ godina i bio sam jako zadovoljan. Stoga sam ponovo kupio Philips proizvod sličnih karakteristika i definitivno sam oduševljen. Brijanje ovim aparatom je barem dvostruko bolje, brže i ugodnije za moju kožu od prethodno opisanog modela.
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Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje