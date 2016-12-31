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  • Zelo gladko britje
  • Zelo gladko britje
  • Zelo gladko britje
  • Zelo gladko britje
  • Zelo gladko britje
  • Zelo gladko britje
  • Zelo gladko britje
  • Zelo gladko britje
  • Zelo gladko britje
  • Zelo gladko britje
  • Zelo gladko britje
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  • Zelo gladko britje
  • Zelo gladko britje
  • Zelo gladko britje
  • Zelo gladko britje
  • Zelo gladko britje
  • Zelo gladko britje
  • Zelo gladko britje
  • Zelo gladko britje
  • Zelo gladko britje
  • Zelo gladko britje

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 3000Električni brivnik za suho britje

PT710/16

4.5
| (335) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Zelo gladko britje
Novi električni brivnik Philips PowerTouch pospeši vašo jutranjo rutino. Je zmogljivejši, vodoodporen in zagotavlja učinkovito britje z sistemom Super Lift&Cut, zato boste hitro opravili jutranjo rutino.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Zelo gladko britje

  • Tehnologija Super Lift&Cut

  • Prilagodljive glave

Uporaba s kablov za neprekinjeno napajanje

Uporaba s kablov za neprekinjeno napajanje

Uporaba s kablom za zanesljivo britje, ki vas nikoli ne pusti na cedilu

Sistem Super Lift&Cut za udobno in gladko britje

Sistem Super Lift&Cut za udobno in gladko britje

Sistem dvojnih rezil našega električnega brivnika dvigne dlačice za udobno in bolj gladko britje pod nivojem kože

Dinamično prilagajanje linijam obraza in vratu

Dinamično prilagajanje linijam obraza in vratu

Brivnik se samodejno prilagodi linijam obraza in vratu za gladkejše britje

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

335

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

31/12/2016

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Dobar proizvod za pristojnu cijenu

Odličan dizajn proizvoda. Jednostavan način korištenja. Sve potrebne funkcije integrirane u sam proizvod. Pouzdan u radu. Baterija dugo traje bez punjenja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje

05/11/2016

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

odlične karakteristike

Izborom ovog aparata jako sam zadovoljan,a i cijenom.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

08/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Savršen proizvod u svojoj klasi

Prije ovog proizvoda koristio sam Philishave 850 oko 10+ godina i bio sam jako zadovoljan. Stoga sam ponovo kupio Philips proizvod sličnih karakteristika i definitivno sam oduševljen. Brijanje ovim aparatom je barem dvostruko bolje, brže i ugodnije za moju kožu od prethodno opisanog modela.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

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