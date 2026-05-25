2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Parni tlak 9 barov, para do 215 g/min in 850-gramski sunkovit izpust pare
OptimalTEMP preprečuje prežganine
Pametni samodejni izpust pare z zaznavanjem gibanja
1 ura glajenja gub z veliko 1,4-litrsko posodo za vodo
Sistem Easy De-Calc za preprosto vzdrževanje
Parna postaja s TurboPower motorjem za boljšo izkušnjo likanja; močnejši pretok pare brez prekinitev. Mehanizem TurboPower zmanjšuje mokre madeže na oblačilih med likanjem, zato so oblačila pripravljena brez čakanja, da se posušijo.*
Zagotovljeno brez prežganin na vseh tkaninah, primernih za likanje, zahvaljujoč tehnologiji OptimalTEMP. Brez skrbi lahko likate vse vrste oblačil, od svilene srajce do bombažne majice. Zagotavljamo, da vaša parna postaja nikoli ne bo povzročila prežganin na nobeni tkanini, primerni za likanje, tudi ko likalnika ne uporabljate. Varno ga lahko pustite počivati na oblačilih ali likalni deski.
Tehnologija senzorja gibanja Smart AI zaznava premikanje likalnika po oblačilih in samodejno sprošča močno paro. Uživajte v enostavnem in hitrem likanju, medtem ko likalnik skrbi za izpust pare.
5.0
od 5
12
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Peglica23
25/05/2026
Hrvatska
Pegla je jednostavna za upotrebu
Savršena parna postaja, jednostavna za korištenje, pegla lagana, ma odlična! :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-30
Peglica123
25/05/2026
Hrvatska
Savršeno opeglano i brže nego ikad
Najbolja parna postaja koju sam imala! prosli model je na pocetku ostavljao kapljice vode, ali ova radi besprijekorno od prvog komada. najbolje je sto sam gotova s peglanjem za tren. ni pol sata za dvije masine vesa. odusevljena!
Prednosti
brzina, besprijekorno peglanje
Slabosti
nista
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-23
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-23
Sassu
24/07/2026
Eesti
Südamerahu triikimise ajal
Olles pikalt ainult rõivaarutit kasutanud, olin unustanud kui kiire triikrauaga triikimine on. Väga mugav kasutada, paak kestab kaua ja ei pea pikalt täitma. Mulle meeldib, et ma ei pea režiimi vahetamise pärast muretsema, sest olen minevikus mitu riideeset vale režiimiga ära rikkunud. Nüüd on süda rahul!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus
Date of Use 2026-05-28
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus
Date of Use 2026-05-28
Izpust pare (standard IEC60311) v primerjavi z drugimi parnimi postajami; junij 2025.
V primerjavi z modelom PSG8000S.
V primerjavi z načinom MAX.
Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij Escherichia Coli 8739, Staphylococcus Aureus. ATCC 6538, Candida Albicans ATCC 10231 po 1 minuti glajenja gub s paro.