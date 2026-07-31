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PerfectCare serije 8000Parna postaja

PSG8300/30

4.8
| (24) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Najzmogljivejša parna postaja*
Najzmogljivejša parna postaja na trgu nove serije 8000 prilagaja hitrost glajenja gub s pametnim gibanjem z umetno inteligenco. Tehnologija OptimalTemp preprečuje nastanek prežganin na vseh tkaninah, primernih za likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Senzor z umetno inteligenco, ki prilagaja paro hitrosti glajenja

Najzmogljivejša parna postaja*

  • Parni tlak 9 barov, para do 215 g/min in 850-gramski sunkovit izpust pare

  • OptimalTEMP preprečuje prežganine

  • Pametni samodejni izpust pare z zaznavanjem gibanja

  • 1 ura glajenja gub z veliko 1,4-litrsko posodo za vodo

  • Sistem Easy De-Calc za preprosto vzdrževanje

Parni mehanizem TurboPower za učinkovito paro

Parni mehanizem TurboPower za učinkovito paro

Parna postaja s TurboPower motorjem za boljšo izkušnjo likanja; močnejši pretok pare brez prekinitev. Mehanizem TurboPower zmanjšuje mokre madeže na oblačilih med likanjem, zato so oblačila pripravljena brez čakanja, da se posušijo.*

Tehnologija OptimalTEMP, zagotovljeno brez prežganin

Tehnologija OptimalTEMP, zagotovljeno brez prežganin

Zagotovljeno brez prežganin na vseh tkaninah, primernih za likanje, zahvaljujoč tehnologiji OptimalTEMP. Brez skrbi lahko likate vse vrste oblačil, od svilene srajce do bombažne majice. Zagotavljamo, da vaša parna postaja nikoli ne bo povzročila prežganin na nobeni tkanini, primerni za likanje, tudi ko likalnika ne uporabljate. Varno ga lahko pustite počivati na oblačilih ali likalni deski.

Samodejni izpust pare za enostavno likanje

Samodejni izpust pare za enostavno likanje

Tehnologija senzorja gibanja Smart AI zaznava premikanje likalnika po oblačilih in samodejno sprošča močno paro. Uživajte v enostavnem in hitrem likanju, medtem ko likalnik skrbi za izpust pare.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

24

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

31/07/2026

Lietuva

Lietuva

Lyginti drabužius tapo visai nebe prievole! PSG8300/30 yra tiesiog kažkas neįtikėtino. Automatinis garų padavimas prisitaiko prie judesių, o vertikalus lyginimas padeda akimirksniu atgaivinti sukneles ar švarkus tiesiai ant pakabos. Veikia tyliai, o vandens talpos užtenka ilgam. Vertas kiekvieno euro!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-05-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-05-04

23/07/2026

Lietuva

Lietuva

Efektyviai išlygina bet kokio tipo audinius, labai patinka, rekomenduoju

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-07-18

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-07-18

31/12/2025

България

България

Реално спестява ток, а поддръжката е лесна. Почистването на варовика става бързо и без главоболия. Уредът изглежда здрав и надежден за дългосрочна употреба

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите

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Omejitve odgovornosti

  1. Izpust pare (standard IEC60311) v primerjavi z drugimi parnimi postajami; junij 2025.

  2. V primerjavi z modelom PSG8000S.

  3. V primerjavi z načinom MAX.

  4. Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij Escherichia Coli 8739, Staphylococcus Aureus. ATCC 6538, Candida Albicans ATCC 10231 po 1 minuti glajenja gub s paro.