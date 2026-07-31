2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Parni tlak 9 barov, para do 215 g/min in 850-gramski sunkovit izpust pare
OptimalTEMP preprečuje prežganine
Pametni samodejni izpust pare z zaznavanjem gibanja
1 ura glajenja gub z veliko 1,4-litrsko posodo za vodo
Sistem Easy De-Calc za preprosto vzdrževanje
Parna postaja s TurboPower motorjem za boljšo izkušnjo likanja; močnejši pretok pare brez prekinitev. Mehanizem TurboPower zmanjšuje mokre madeže na oblačilih med likanjem, zato so oblačila pripravljena brez čakanja, da se posušijo.*
Zagotovljeno brez prežganin na vseh tkaninah, primernih za likanje, zahvaljujoč tehnologiji OptimalTEMP. Brez skrbi lahko likate vse vrste oblačil, od svilene srajce do bombažne majice. Zagotavljamo, da vaša parna postaja nikoli ne bo povzročila prežganin na nobeni tkanini, primerni za likanje, tudi ko likalnika ne uporabljate. Varno ga lahko pustite počivati na oblačilih ali likalni deski.
Tehnologija senzorja gibanja Smart AI zaznava premikanje likalnika po oblačilih in samodejno sprošča močno paro. Uživajte v enostavnem in hitrem likanju, medtem ko likalnik skrbi za izpust pare.
4.8
od 5
24
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Vilnius123
31/07/2026
Lietuva
Lyginti drabužius tapo visai nebe prievole! PSG8300/30 yra tiesiog kažkas neįtikėtino. Automatinis garų padavimas prisitaiko prie judesių, o vertikalus lyginimas padeda akimirksniu atgaivinti sukneles ar švarkus tiesiai ant pakabos. Veikia tyliai, o vandens talpos užtenka ilgam. Vertas kiekvieno euro!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
RituliukasK
23/07/2026
Lietuva
Efektyviai išlygina bet kokio tipo audinius, labai patinka, rekomenduoju
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Sis33
31/12/2025
България
Реално спестява ток, а поддръжката е лесна. Почистването на варовика става бързо и без главоболия. Уредът изглежда здрав и надежден за дългосрочна употреба
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Izpust pare (standard IEC60311) v primerjavi z drugimi parnimi postajami; junij 2025.
V primerjavi z modelom PSG8000S.
V primerjavi z načinom MAX.
Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij Escherichia Coli 8739, Staphylococcus Aureus. ATCC 6538, Candida Albicans ATCC 10231 po 1 minuti glajenja gub s paro.