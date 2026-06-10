2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Parni tlak 9 barov, para do 215 g/min in 750-gramski sunkovit izpust pare
OptimalTEMP preprečuje prežganine
Priročna zasnova
1 ura glajenja gub z veliko 1,4-litrsko posodo za vodo
Sistem Easy De-Calc za preprosto vzdrževanje
Parna postaja s TurboPower motorjem za boljšo izkušnjo likanja; močnejši pretok pare brez prekinitev. Mehanizem TurboPower zmanjšuje mokre madeže na oblačilih med likanjem, zato so oblačila pripravljena brez čakanja, da se posušijo.*
Zagotovljeno brez prežganin na vseh tkaninah, primernih za likanje, zahvaljujoč tehnologiji OptimalTEMP. Brez skrbi lahko likate vse vrste oblačil, od svilene srajce do bombažne majice. Zagotavljamo, da vaša parna postaja nikoli ne bo povzročila prežganin na nobeni tkanini, primerni za likanje, tudi ko likalnika ne uporabljate. Varno ga lahko pustite počivati na oblačilih ali likalni deski.
Tehnologija senzorja gibanja Smart AI zaznava premikanje likalnika po oblačilih in samodejno sprošča močno paro. Uživajte v enostavnem in hitrem likanju, medtem ko likalnik skrbi za izpust pare.
4.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Prednosti
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Izpust pare (standard IEC60311) v primerjavi z drugimi parnimi postajami; junij 2025.
V primerjavi z modelom PSG8000S.
V primerjavi z načinom MAX.
Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij Escherichia Coli 8739, Staphylococcus Aureus. ATCC 6538, Candida Albicans ATCC 10231 po 1 minuti glajenja gub s paro.