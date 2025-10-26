2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Parni tlak 9 barov, para do 215 g/min in 750-gramski sunkovit izpust pare
OptimalTEMP preprečuje prežganine
Priročna zasnova
1 ura glajenja gub z veliko 1,4-litrsko posodo za vodo
Sistem Easy De-Calc za preprosto vzdrževanje
Parna postaja s TurboPower motorjem za boljšo izkušnjo likanja; močnejši pretok pare brez prekinitev. Mehanizem TurboPower zmanjšuje mokre madeže na oblačilih med likanjem, zato so oblačila pripravljena brez čakanja, da se posušijo.*
Zagotovljeno brez prežganin na vseh tkaninah, primernih za likanje, zahvaljujoč tehnologiji OptimalTEMP. Brez skrbi lahko likate vse vrste oblačil, od svilene srajce do bombažne majice. Zagotavljamo, da vaša parna postaja nikoli ne bo povzročila prežganin na nobeni tkanini, primerni za likanje, tudi ko likalnika ne uporabljate. Varno ga lahko pustite počivati na oblačilih ali likalni deski.
Tehnologija senzorja gibanja Smart AI zaznava premikanje likalnika po oblačilih in samodejno sprošča močno paro. Uživajte v enostavnem in hitrem likanju, medtem ko likalnik skrbi za izpust pare.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Srecna zena
26/10/2025
Srbija
Sjajan proizvod, vrijedi svake marke, dinara, eura
Predobra, savrsena, obozavam peglanje, a imam i puno vesa jer smo mnogobrojna porodica. Ovim odabirom necete pogrijesiti jer skracuje vrijeme peglanja, a ravna savrseno. Sve sam u kuci ispeglala, toliko uzivam da jedva cekam novu turu vesa. Cak sam i svekrvi sve ispeglala, inace trazila sam je na poklon za godisnjicu braka i nisam se pokajala 😄
Prednosti
Preporucila bih svima.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica
Tutiradeva
04/09/2025
България
Страхотен продукт
Най-добрия парогенератор който съм ползвала до момента.
Prednosti
Лек, удобен
Slabosti
Не намирам такива
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите
Izpust pare (standard IEC60311) v primerjavi z drugimi parnimi postajami; junij 2025.
V primerjavi z modelom PSG8000S.
V primerjavi z načinom MAX.
Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij Escherichia Coli 8739, Staphylococcus Aureus. ATCC 6538, Candida Albicans ATCC 10231 po 1 minuti glajenja gub s paro.