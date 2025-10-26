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  • Najzmogljivejša parna postaja*
  • Najzmogljivejša parna postaja*
  • Najzmogljivejša parna postaja*
  • Najzmogljivejša parna postaja*
  • Najzmogljivejša parna postaja*
  • Najzmogljivejša parna postaja*
  • Najzmogljivejša parna postaja*
  • Najzmogljivejša parna postaja*
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PerfectCare serije 8000Parna postaja

PSG8200/70

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Najzmogljivejša parna postaja*
Najzmogljivejša parna postaja na trgu nove serije 8000 zagotavlja vrhunske rezultate glajenja gub. Tehnologija OptimalTemp preprečuje nastanek prežganin na vseh tkaninah, primernih za likanje. Glajenje gub ni bilo še nikoli lažje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Priročna zasnova za lažje prenašanje in shranjevanje

Najzmogljivejša parna postaja*

  • Parni tlak 9 barov, para do 215 g/min in 750-gramski sunkovit izpust pare

  • OptimalTEMP preprečuje prežganine

  • Priročna zasnova

  • 1 ura glajenja gub z veliko 1,4-litrsko posodo za vodo

  • Sistem Easy De-Calc za preprosto vzdrževanje

Parni mehanizem TurboPower za učinkovito paro

Parni mehanizem TurboPower za učinkovito paro

Parna postaja s TurboPower motorjem za boljšo izkušnjo likanja; močnejši pretok pare brez prekinitev. Mehanizem TurboPower zmanjšuje mokre madeže na oblačilih med likanjem, zato so oblačila pripravljena brez čakanja, da se posušijo.*

Tehnologija OptimalTEMP, zagotovljeno brez prežganin

Tehnologija OptimalTEMP, zagotovljeno brez prežganin

Zagotovljeno brez prežganin na vseh tkaninah, primernih za likanje, zahvaljujoč tehnologiji OptimalTEMP. Brez skrbi lahko likate vse vrste oblačil, od svilene srajce do bombažne majice. Zagotavljamo, da vaša parna postaja nikoli ne bo povzročila prežganin na nobeni tkanini, primerni za likanje, tudi ko likalnika ne uporabljate. Varno ga lahko pustite počivati na oblačilih ali likalni deski.

Samodejni izpust pare za enostavno likanje

Samodejni izpust pare za enostavno likanje

Tehnologija senzorja gibanja Smart AI zaznava premikanje likalnika po oblačilih in samodejno sprošča močno paro. Uživajte v enostavnem in hitrem likanju, medtem ko likalnik skrbi za izpust pare.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

26/10/2025

Srbija

Srbija

Sjajan proizvod, vrijedi svake marke, dinara, eura

Predobra, savrsena, obozavam peglanje, a imam i puno vesa jer smo mnogobrojna porodica. Ovim odabirom necete pogrijesiti jer skracuje vrijeme peglanja, a ravna savrseno. Sve sam u kuci ispeglala, toliko uzivam da jedva cekam novu turu vesa. Cak sam i svekrvi sve ispeglala, inace trazila sam je na poklon za godisnjicu braka i nisam se pokajala 😄

Prednosti

Preporucila bih svima.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica

04/09/2025

България

България

Страхотен продукт

Най-добрия парогенератор който съм ползвала до момента.

Prednosti

Лек, удобен

Slabosti

Не намирам такива

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите

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Omejitve odgovornosti

  1. Izpust pare (standard IEC60311) v primerjavi z drugimi parnimi postajami; junij 2025.

  2. V primerjavi z modelom PSG8000S.

  3. V primerjavi z načinom MAX.

  4. Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij Escherichia Coli 8739, Staphylococcus Aureus. ATCC 6538, Candida Albicans ATCC 10231 po 1 minuti glajenja gub s paro.