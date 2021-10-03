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  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
  • Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja

PerfectCare serije 8000Parna postaja

PSG8130/80

4.9
| (28) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja
Serija PerfectCare 8000 zagotavlja enostavno likanje z našo novo tehnologijo senzorja gibanja, ki omogoča samodejni izpust pare pri navpičnem in vodoravnem likanju. V funkciji SpeedMode se količina pare prilagaja hitrosti likanja, kar omogoča še hitrejše rezultate.
Poglej vse prednosti
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Enostavno likanje. Hitri rezultati.

Likalnik, ki prilagaja paro hitrosti likanja

  • Funkcija SpeedMode

  • Pametni samodejni izpust pare

  • Zagotovljeno brez prežganin*

  • Izjemno lahek likalnik

Prilagaja paro hitrosti likanja

Prilagaja paro hitrosti likanja

Likajte hitreje s funkcijo SpeedMode. Likalnik samodejno prilagaja optimalno količino pare za vaši hitrosti likanja.

Lahkotno likanje s samodejno paro

Lahkotno likanje s samodejno paro

Poskrbite, da bo likanje enostavno in hitro: nova tehnologija s senzorjem gibanja, ki zaznava, kdaj premaknete likalnik, samodejno izpusti paro v pravem trenutku

Posodobljen senzor gibanja za preprosto navpično uporabo

Posodobljen senzor gibanja za preprosto navpično uporabo

Z novo tehnologijo senzorjev gibanja, ki prepozna vaše gibe v vseh smereh, vam lahko zagotovimo lahkotno izkušnjo samodejnega dovajanja pare na viseča oblačila, zavese in posteljnino.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

28

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

03/10/2021

Slovenija

Slovenija

Odlične funkcije

Likalnik me je navdušil že pri prvem likanju, odlične funkcije, močna para, lahek likalnik in ne nazadnje, lep dizajn

Prednosti

Všeč mi je, da likalnik sam prilagaja temperaturo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8130/80 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8130/80 Parna postaja

01/10/2021

Slovenija

Slovenija

Ko likanje postane užitek

Parna postaja Philips je moje tedensko likanje prepolovilo za polovico časa. Ker ima zelo mocno paro je potrebno likati samo na eni strani oblacil. Likalnik je zelo lahek in po oblacilih naravnost drsi. Vsec mi je velik rezervoar za vodo, ki ga ni potrebno neprestano polniti. Prav tako sem naudusena nad tem, da lahko uporabljam vodo iz pipe. Likalnik priporocam vsem in nakup bi tako ponovila.

Prednosti

Vse.

Slabosti

Nic.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8130/80 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8130/80 Parna postaja

23/08/2021

Slovenija

Slovenija

Top likalnik

Ucinkovit, lahek v roki, lahek za upravljenje, super za likanje velikih kolicin perila.

Prednosti

Ucinkovitost

Slabosti

Na

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8130/80 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8130/80 Parna postaja

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