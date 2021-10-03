2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Funkcija SpeedMode
Pametni samodejni izpust pare
Zagotovljeno brez prežganin*
Izjemno lahek likalnik
Likajte hitreje s funkcijo SpeedMode. Likalnik samodejno prilagaja optimalno količino pare za vaši hitrosti likanja.
Poskrbite, da bo likanje enostavno in hitro: nova tehnologija s senzorjem gibanja, ki zaznava, kdaj premaknete likalnik, samodejno izpusti paro v pravem trenutku
Z novo tehnologijo senzorjev gibanja, ki prepozna vaše gibe v vseh smereh, vam lahko zagotovimo lahkotno izkušnjo samodejnega dovajanja pare na viseča oblačila, zavese in posteljnino.
Nagrade
4.9
od 5
28
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Modooka
03/10/2021
Slovenija
Del promocije
Odlične funkcije
Likalnik me je navdušil že pri prvem likanju, odlične funkcije, močna para, lahek likalnik in ne nazadnje, lep dizajn
Prednosti
Všeč mi je, da likalnik sam prilagaja temperaturo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8130/80 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8130/80 Parna postaja
Moare
01/10/2021
Slovenija
Ko likanje postane užitek
Parna postaja Philips je moje tedensko likanje prepolovilo za polovico časa. Ker ima zelo mocno paro je potrebno likati samo na eni strani oblacil. Likalnik je zelo lahek in po oblacilih naravnost drsi. Vsec mi je velik rezervoar za vodo, ki ga ni potrebno neprestano polniti. Prav tako sem naudusena nad tem, da lahko uporabljam vodo iz pipe. Likalnik priporocam vsem in nakup bi tako ponovila.
Prednosti
Vse.
Slabosti
Nic.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8130/80 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8130/80 Parna postaja
Ajo1
23/08/2021
Slovenija
Del promocije
Top likalnik
Ucinkovit, lahek v roki, lahek za upravljenje, super za likanje velikih kolicin perila.
Prednosti
Ucinkovitost
Slabosti
Na
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8130/80 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8130/80 Parna postaja
Za vse vrste tkanin, primerne za likanje