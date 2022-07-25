2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Pametni samodejni izpust pare
Zagotovljeno brez prežganin*
1,8-litrska snemljiva posoda za vodo
Izjemno lahek likalnik
Tlak: največ 8 bara
Poskrbite, da bo likanje enostavno in hitro: nova tehnologija s senzorjem gibanja, ki zaznava, kdaj premaknete likalnik, samodejno izpusti paro v pravem trenutku
Močan, neprekinjen izpust pare za učinkovito odpravljanje tudi najtrdovratnejših gub na najdebelejših tkaninah.
SteamGlide Elite je naša najboljša likalna plošča, ki zagotavlja vrhunsko drsenje in največjo odpornost proti praskam. Podstavek iz nerjavečega jekla je dvakrat trši od običajnega aluminijastega, naša patentirana 6-plastni premaz z naprednim titanovim slojem pa omogoča gladko drsenje za kar najhitrejše rezultate.
Nagrade
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
INMJ
25/07/2022
Hrvatska
Izvrstan proizvod, zaista vrijedi uloženog..
Jako dobro pegla, kompaktan, bez problema se koristi za razne materijale, ne spaljuje odjeću, ukratko best buy!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja
Za vse vrste tkanin, primerne za likanje