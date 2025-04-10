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  • Likalnik s samodejnim izpustom pare
  • Likalnik s samodejnim izpustom pare
  • Likalnik s samodejnim izpustom pare
  • Likalnik s samodejnim izpustom pare
  • Likalnik s samodejnim izpustom pare
  • Likalnik s samodejnim izpustom pare
  • Likalnik s samodejnim izpustom pare
  • Likalnik s samodejnim izpustom pare
  • Likalnik s samodejnim izpustom pare
  • Likalnik s samodejnim izpustom pare
  • Likalnik s samodejnim izpustom pare
  • Likalnik s samodejnim izpustom pare
  • Likalnik s samodejnim izpustom pare
  • Likalnik s samodejnim izpustom pare
  • Likalnik s samodejnim izpustom pare
  • Likalnik s samodejnim izpustom pare
  • Likalnik s samodejnim izpustom pare
  • Likalnik s samodejnim izpustom pare

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare serije 8000Parna postaja

PSG8030/20

4.7
| (378) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%

1 nagrada

Likalnik s samodejnim izpustom pare
Likalnik PerfectCare 8000 Series zagotavlja enostavno likanje z našo novo tehnologijo senzorjev gibanja, ki omogoča samodejni izpust pare pri navpičnem in vodoravnem likanju.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Enostavno likanje. Hitri rezultati.

Likalnik s samodejnim izpustom pare

  • Pametni samodejni izpust pare

  • Zagotovljeno brez prežganin*

  • 1,8-litrska snemljiva posoda za vodo

  • Izjemno lahek likalnik

  • Tlak: največ 8 bara

Lahkotno likanje s samodejno paro

Lahkotno likanje s samodejno paro

Poskrbite, da bo likanje enostavno in hitro: nova tehnologija s senzorjem gibanja, ki zaznava, kdaj premaknete likalnik, samodejno izpusti paro v pravem trenutku

Izjemno učinkovita para za odstranjevanje gub

Izjemno učinkovita para za odstranjevanje gub

Močan, neprekinjen izpust pare za učinkovito odpravljanje tudi najtrdovratnejših gub na najdebelejših tkaninah.

Likalna plošča SteamGlide Elite za vrhunsko drsenje

Likalna plošča SteamGlide Elite za vrhunsko drsenje

SteamGlide Elite je naša najboljša likalna plošča, ki zagotavlja vrhunsko drsenje in največjo odpornost proti praskam. Podstavek iz nerjavečega jekla je dvakrat trši od običajnega aluminijastega, naša patentirana 6-plastni premaz z naprednim titanovim slojem pa omogoča gladko drsenje za kar najhitrejše rezultate.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

378

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

10/04/2025

Slovenija

Slovenija

Priporočam nakup

Ker je likalnik zelo močen je perilo zlikano v zelo kratkem času. Preprosta uporaba. Lahek likalnik.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8040/60 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8040/60 Parna postaja

05/08/2024

Slovenija

Slovenija

Izjemna izkušnja z likanjem

PerfectCare 8000 Series PSG8160/30 me je navdušila! Likalna postaja omogoča brezskrbno likanje vseh vrst tkanin brez nastavljanja temperature, zahvaljujoč tehnologiji OptimalTEMP. Močan in enakomeren parni curek hitro odstrani gube, velik rezervoar za vodo pa omogoča dolgotrajno likanje brez prekinitev. Naprava je lahka, elegantna in enostavna za uporabo, s praktičnim zaslonom na dotik in varnostno funkcijo samodejnega izklopa. Ta likalna postaja je vrhunska izbira za vse, ki cenijo učinkovitost in kakovost!

Prednosti

PerfectCare 8000 Series PSG8160/30 je izjemna likalna postaja, ki s svojo močjo pare, enostavno uporabo in tehnologijo OptimalTEMP omogoča hitro in varno likanje vseh vrst tkanin brez skrbi.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8160/30 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8160/30 Parna postaja

22/03/2024

Slovenija

Slovenija

Res je odličen

Jer je super za likati in tudi v zelo kratkem času zlikam oblačila

Prednosti

Res zelo hitro zlikaš oblačila

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serija 8000 PSG8140/80 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serija 8000 PSG8140/80 Parna postaja

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Omejitve odgovornosti

  1. Za vse vrste tkanin, primerne za likanje