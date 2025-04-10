2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Pametni samodejni izpust pare
Zagotovljeno brez prežganin*
1,8-litrska snemljiva posoda za vodo
Izjemno lahek likalnik
Tlak: največ 8 bara
Poskrbite, da bo likanje enostavno in hitro: nova tehnologija s senzorjem gibanja, ki zaznava, kdaj premaknete likalnik, samodejno izpusti paro v pravem trenutku
Močan, neprekinjen izpust pare za učinkovito odpravljanje tudi najtrdovratnejših gub na najdebelejših tkaninah.
SteamGlide Elite je naša najboljša likalna plošča, ki zagotavlja vrhunsko drsenje in največjo odpornost proti praskam. Podstavek iz nerjavečega jekla je dvakrat trši od običajnega aluminijastega, naša patentirana 6-plastni premaz z naprednim titanovim slojem pa omogoča gladko drsenje za kar najhitrejše rezultate.
Nagrade
4.7
od 5
378
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Marv77
10/04/2025
Slovenija
Priporočam nakup
Ker je likalnik zelo močen je perilo zlikano v zelo kratkem času. Preprosta uporaba. Lahek likalnik.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8040/60 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8040/60 Parna postaja
Kupec123
05/08/2024
Slovenija
Izjemna izkušnja z likanjem
PerfectCare 8000 Series PSG8160/30 me je navdušila! Likalna postaja omogoča brezskrbno likanje vseh vrst tkanin brez nastavljanja temperature, zahvaljujoč tehnologiji OptimalTEMP. Močan in enakomeren parni curek hitro odstrani gube, velik rezervoar za vodo pa omogoča dolgotrajno likanje brez prekinitev. Naprava je lahka, elegantna in enostavna za uporabo, s praktičnim zaslonom na dotik in varnostno funkcijo samodejnega izklopa. Ta likalna postaja je vrhunska izbira za vse, ki cenijo učinkovitost in kakovost!
Prednosti
PerfectCare 8000 Series PSG8160/30 je izjemna likalna postaja, ki s svojo močjo pare, enostavno uporabo in tehnologijo OptimalTEMP omogoča hitro in varno likanje vseh vrst tkanin brez skrbi.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8160/30 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 8000 PSG8160/30 Parna postaja
Bina33
22/03/2024
Slovenija
Res je odličen
Jer je super za likati in tudi v zelo kratkem času zlikam oblačila
Prednosti
Res zelo hitro zlikaš oblačila
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serija 8000 PSG8140/80 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serija 8000 PSG8140/80 Parna postaja
Za vse vrste tkanin, primerne za likanje