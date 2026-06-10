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  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare

PerfectCare serije 7000Parna postaja

PSG7300/80

4
| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
Nova serija PerfectCare 7000 je zasnovana tako, da lahko enostavno likate s samodejnim izpustom pare. S tehnologijo senzorjev gibanja likalniki samodejno izpustijo učinkovito paro, ko začnete likati. Tehnologija OptimalTEMP preprečuje prežganine na vseh tkaninah, ki so primerna za likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Enostavno glajenje gub. Odlični rezultati.

Hitro likanje s samodejnim izpustom pare

  • Samodejna para z zaznavo gibanja

  • Navpična para: zavese, viseča oblačila

  • OptimalTEMP preprečuje prežganine

  • Para do 170 g/min in 650 g dodatno, tlak največ 8,5 bara

  • 1 ura likanja z 1,5 l posodo za vodo

Pametni samodejni izpust pare za enostavno glajenje gub

Pametni samodejni izpust pare za enostavno glajenje gub

Tehnologija senzorja gibanja prepozna, kdaj likalnik premikate po oblačilih, in samodejno izpusti močno paro. Uživajte v lahkotnem in hitrem likanju, medtem ko likalnik skrbi za izpust pare.

Parni mehanizem TurboPower za učinkovito paro

Parni mehanizem TurboPower za učinkovito paro

Parni mehanizem TurboPower za boljšo izkušnjo glajenja gub; močnejši pretok pare brez prekinitev. Mehanizem TurboPower zmanjša mokre madeže na oblačilih med glajenjem gub*, oblačila so pripravljena brez čakanja, da se posušijo.

Likalna plošča SteamGlide Elite za vrhunsko drsenje

Likalna plošča SteamGlide Elite za vrhunsko drsenje

SteamGlide Elite je naša najnovejša in najnaprednejša tehnologija za vrhunsko drsenje in odlično odpornost proti praskam. Napredna plast nanotitana zagotavlja vrhunsko drsenje na vseh oblačilih za najhitrejše rezultate.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

10/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

jedna od boljih postaja na tržištu

ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

bolja i od najbolje parne postaje

bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!

Prednosti

brzina, jednostavnost, nema kurenja robe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi z modelom PSG8000S.

  2. V primerjavi z načinom MAX.

  3. Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij Escherichia Coli 8739, Staphylococcus Aureus. ATCC 6538, Candida Albicans ATCC 10231 po 1 minuti glajenja gub s paro.