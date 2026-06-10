2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Samodejna para z zaznavo gibanja
Navpična para: zavese, viseča oblačila
OptimalTEMP preprečuje prežganine
Para do 170 g/min in 650 g dodatno, tlak največ 8,5 bara
1 ura likanja z 1,5 l posodo za vodo
Tehnologija senzorja gibanja prepozna, kdaj likalnik premikate po oblačilih, in samodejno izpusti močno paro. Uživajte v lahkotnem in hitrem likanju, medtem ko likalnik skrbi za izpust pare.
Parni mehanizem TurboPower za boljšo izkušnjo glajenja gub; močnejši pretok pare brez prekinitev. Mehanizem TurboPower zmanjša mokre madeže na oblačilih med glajenjem gub*, oblačila so pripravljena brez čakanja, da se posušijo.
SteamGlide Elite je naša najnovejša in najnaprednejša tehnologija za vrhunsko drsenje in odlično odpornost proti praskam. Napredna plast nanotitana zagotavlja vrhunsko drsenje na vseh oblačilih za najhitrejše rezultate.
4.0
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Prednosti
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
V primerjavi z modelom PSG8000S.
V primerjavi z načinom MAX.
Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij Escherichia Coli 8739, Staphylococcus Aureus. ATCC 6538, Candida Albicans ATCC 10231 po 1 minuti glajenja gub s paro.