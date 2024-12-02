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  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
  • Hitro likanje s samodejnim izpustom pare

PerfectCare serije 7000Parna postaja

PSG7140/70

4.7
| (42) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%

1 nagrada

Hitro likanje s samodejnim izpustom pare
Serija PerfectCare 7000 je zasnovana za priročnost in udobje. Z novo tehnologijo senzorjev gibanja likalniki samodejno izpustijo učinkovito paro, ko začnete likati. Tehnologija OptimalTEMP preprečuje prežganine na vseh oblačilih, ki so primerna za likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Enostavno likanje. Odlični rezultati.

Hitro likanje s samodejnim izpustom pare

  • Pametni samodejni izpust pare

  • Zagotovljeno brez prežganin*

  • 1,8-litrska snemljiva posoda za vodo

  • Izjemno lahek likalnik

Tehnologija OptimalTEMP, zagotovljeno brez prežganin

Tehnologija OptimalTEMP, zagotovljeno brez prežganin

S tehnologijo OptimalTEMP boste dosegli odlične rezultate z eno idealno nastavitvijo temperature. Zagotavljamo, da s tem likalnikom nikoli ne boste prežgali tkanin, ki so primerne za likanje, če ga pustite brez nadzora. Brez skrbi ga lahko pustite obrnjenega navzdol na oblačilih ali likalni deski.

Zmogljiv parni izpust za glajenje gub

Zmogljiv parni izpust za glajenje gub

Močan, neprekinjen izpust pare za učinkovito odpravljanje tudi najtrdovratnejših gub na najdebelejših tkaninah.

Ena idealna nastavitev temperature za vsa oblačila, primerna za likanje

Ena idealna nastavitev temperature za vsa oblačila, primerna za likanje

Likate lahko vse, od svile do jeansa, brez nastavljanja temperature in zagotovljeno brez prežganin. Tehnologija OptimalTEMP zagotavlja likanje brez prilagajanja temperaturnega regulatorja ali izbiranja nastavitev. Tako vam ne bo treba razvrščati perila ali čakati, da se likalnik segreje ali ohladi. Vedno ste pripravljeni na likanje vsake tkanine.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

42

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3

02/12/2024

Slovenija

Slovenija

Odkar ga imam obožujem likanje

Nova izkušnja likanja. Priporočam vsem, ki želite enostavnejše likanje brez poškodb materialov. Likalnik je peresno lahek in lepo drsi po tkaninah.

Prednosti

Enostavno in učinkovito likanje

Slabosti

Nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 7000 PSG7050/30 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 7000 PSG7050/30 Parna postaja

28/11/2024

Slovenija

Slovenija

Revolucija v likanju

Najboljša parna postaja! Likalnik je lahek, para je močna, ni več strahu, sa bi zažgal srajco. Priporočam!

Prednosti

Lahek, močna para

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 7000 PSG7050/30 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 7000 PSG7050/30 Parna postaja

20/11/2024

Slovenija

Slovenija

Res olajša likanje

Res top parna postaja! Močna para, zlika gube v trenutku, pa še brez skrbi glede nastavljanja temperature. Velik rezervoar za vodo in kompaktna oblika sta super praktična. Likanje je z njo res preprosto!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 7000 PSG7050/30 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 7000 PSG7050/30 Parna postaja

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Omejitve odgovornosti

  1. Za vse vrste tkanin, primerne za likanje

  2. do 30 % manjša poraba energije v načinu NORMAL v primerjavi z načinom MAX na osnovi standarda IEC 603311