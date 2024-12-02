2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Zagotovljeno brez prežganin*
1,8-litrska snemljiva posoda za vodo
Izjemno lahek likalnik
Tlak: največ 8 bara
S tehnologijo OptimalTEMP boste dosegli odlične rezultate z eno idealno nastavitvijo temperature. Zagotavljamo, da s tem likalnikom nikoli ne boste prežgali tkanin, ki so primerne za likanje, če ga pustite brez nadzora. Brez skrbi ga lahko pustite obrnjenega navzdol na oblačilih ali likalni deski.
Močan, neprekinjen izpust pare za učinkovito odpravljanje tudi najtrdovratnejših gub na najdebelejših tkaninah.
Gube lahko gladite na vsem, od svile do jeansa, brez nastavljanja temperature in zagotovljeno brez prežganin. Tehnologija OptimalTEMP zagotavlja likanj e brez prilagajanja temperaturnega regulatorja ali izbiranja nastavitev. Tako vam ne bo treba razvrščati perila ali čakati, da se likalnik segreje ali ohladi. Vedno ste pripravljeni na likanje vsake tkanine.
Nagrade
4.7
od 5
42
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
DELICE84
02/12/2024
Slovenija
Odkar ga imam obožujem likanje
Nova izkušnja likanja. Priporočam vsem, ki želite enostavnejše likanje brez poškodb materialov. Likalnik je peresno lahek in lepo drsi po tkaninah.
Prednosti
Enostavno in učinkovito likanje
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 7000 PSG7050/30 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 7000 PSG7050/30 Parna postaja
STOKI84
28/11/2024
Slovenija
Revolucija v likanju
Najboljša parna postaja! Likalnik je lahek, para je močna, ni več strahu, sa bi zažgal srajco. Priporočam!
Prednosti
Lahek, močna para
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 7000 PSG7050/30 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 7000 PSG7050/30 Parna postaja
Kulerica
20/11/2024
Slovenija
Res olajša likanje
Res top parna postaja! Močna para, zlika gube v trenutku, pa še brez skrbi glede nastavljanja temperature. Velik rezervoar za vodo in kompaktna oblika sta super praktična. Likanje je z njo res preprosto!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 7000 PSG7050/30 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 7000 PSG7050/30 Parna postaja
Za vse vrste tkanin, primerne za likanje
do 30 % manjša poraba energije v načinu NORMAL v primerjavi z načinom MAX na osnovi standarda IEC 603311