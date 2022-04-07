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Izdelek ni več na voljo

PerfectCare serije 7000Parna postaja

PSG7028/30

5
| (43) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Hitro in zmogljivo
Serija PerfectCare 7000 je zasnovana za priročnost in udobje. Enostavna uporaba s snemljivo posodo za vodo in močan izpust pare za hitrejše doseganje odličnih rezultatov. OptimalTEMP zagotavlja, da ne pride do prežganin na nobenih oblačilih, ki so primerna za likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

z veliko snemljivo posodo za vodo

Hitro in zmogljivo

  • Najvišji tlak 7,5 bara

  • Do 500 g dodaten izpust pare

  • 1,8-litrska snemljiva posoda za vodo

  • Zaklep za prenašanje

Zajamčeno brez prežganin

Zajamčeno brez prežganin

Tudi če delate več stvari hkrati ali ste z mislimi kje druge, ne boste nikoli prežgali svojih oblačil. S tehnologijo OptimalTEMP vam obljubljamo, da ta parna postaja ne bo nikoli prežgala nobene tkanine, primerne za likanje. Likalnik lahko celo z navzdol obrnjeno likalno ploščo pustite na oblačilih ali likalni deski. Oblačila ne bodo prežgana in se ne bodo svetila. Zagotovljeno.

Brez spreminjanja nastavitev

Brez spreminjanja nastavitev

Prihranite nekaj truda med likanjem. Ne bo vam več treba ločevati tkanin ali spreminjati nastavitev in čakati, da se temperatura spremeni. Po zaslugi tehnologije OptimalTEMP lahko zlikate vse od oblačil iz jeansa do najobčutljivejše svile brez spreminjanja temperature. Za vas naredi vse samodejno in takoj.

Učinkovit izpust pare za izjemno odstranjevanje gub

Zanesite se na naš neprekinjen izpust pare, da namesto vas opravi težaško delo, in z lahkoto boste kos trdovratnim gubam. Glejte, kako gube izginjajo, ko uporabite dodatni izpust pare, kadar ga potrebujete, popoln pa je tudi takrat, ko želite zlikati navpične zavese ali osvežiti viseča oblačila.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

43

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

07/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je extra

Preporucujem kupnju ovog proizvoda jer jako je dobar

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja

30/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlična parna postaja!

Jako sam zadovoljna s parnom postajom. Pegla sve tkanine bez progorijevanja što je super za nas nespretne. Lagano klizi i dovoljno je jaka za sve. Sve preporuke, nisam požalila a nećete ni vi.

Prednosti

tehnologija, bez progorijevanja, jačina

Slabosti

nema

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja

30/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Predivna boja i jaka para

Kupila sam ovu parnu postaju prije 2 mjeseca i oduševljena sam! Kao prvo, boja je predivna i stvarno mi je prekrasno gledati ju, a kamoli još i koristiti. Hrpe veša koje sam znala peglati po 2 sata, sad su riješene za pola sata. Vidjela sam i super savjet da koristim pola destiliranu, pola vodu iz slavine prilikom peglanja da mi se ne bi nakupljao kamenac zbog tvrdoće vode u Zagrebu i Hrvatskoj općenito. Očekujem da će mi trajati godinama :)

Prednosti

Predivna boja, količina pare, brzina peglanja

Slabosti

Ništa

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja

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Omejitve odgovornosti

  1. do 30 % manjša poraba energije na osnovi standarda IEC 603311 v primerjavi z modelom FastCare Compact pri najvišji temperaturi