IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.

PerfectCare serije 6000Parna postaja

PSG6066/20

4.8
| (52) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%

3 Nagrade

Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
Parna postaja PerfectCare serije 6000, ki zagotavlja najučinkovitejši izpust pare, je zdaj na voljo v popolnoma prenovljeni in kompaktni zasnovi. Za hitrejše likanje se vam tako ni treba odreči prostoru za shranjevanje. Tehnologija OptimalTEMP pa zagotovljeno preprečuje nastanek prežganin*.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Izjemno hitra. Zelo kompaktna.

  • Zmogljiv parni izpust

  • Zagotovljeno brez prežganin*

  • 1,8-litrska snemljiva posoda za vodo

  • Kompaktno

  • Tlak največ 8 bara

Tehnologija OptimalTEMP, zagotovljeno brez prežganin

Tehnologija OptimalTEMP, zagotovljeno brez prežganin

S tehnologijo OptimalTEMP boste dosegli odlične rezultate z eno idealno nastavitvijo temperature. Zagotavljamo, da s tem likalnikom nikoli ne boste prežgali tkanin, ki so primerne za likanje, če ga pustite brez nadzora. Brez skrbi ga lahko pustite obrnjenega navzdol na oblačilih ali likalni deski.

Močan parni izpust za odstranjevanje gub

Močan parni izpust za odstranjevanje gub

Močan, neprekinjen izpust pare za učinkovito odpravljanje tudi najtrdovratnejših gub na najdebelejših tkaninah.

Easy De-Calc za daljšo življenjsko dobo likalnika

Easy De-Calc za daljšo življenjsko dobo likalnika

Parno postajo lahko enostavno vzdržujete z našim vgrajenim sistemom za odstranjevanje vodnega kamna Smart Calc Clean. Opozoril vas bo, ko bo čas za odstranjevanje vodnega kamna, poleg tega pa vključuje posodo, s katero bo odstranjevanje preprosto in varno. Ker ga lahko znova uporabite, boste prihranili denar in nikoli več vam ne bo treba kupiti dodatnih vložkov.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

52

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

12/09/2024

Slovenija

Slovenija

Učinkovit in enostaven za uporabo!

Najbolj preprost likalnik za uporabo kar sem jih imela do sedaj. Je super lahek, ampak tako učinkovit, da je dovolj, da se oblačila zlikajo samo na eni strani - to mi prihrani ogromno časa. Ker imam med perilom vedno tudi veliko srajic in drugih občutljiivih tkanin je zelo priročno tudi to, da likalniku ni potrebno regulirati temperature. Velik plus je tudi ta, da se likalnik po določenem času neuporabe izklopi sam. Zelo priporočam vsem, ki jih ob koncu tedna pričaka gora nezlikanega perila! :)

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 6000 PSG6066/20 Parna postaja

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 6000 PSG6066/20 Parna postaja

09/09/2024

Slovenija

Slovenija

Hiter in enostaven

Zamenjali smo likalno postajo, pri kateri je potrebno menjati temperaturo s tem. Na začetku sicer malo hecno, ampak se ga da hitro navaditi. Likalnik se hitro segreje in gladko drsi po tkaninah ter zelo dobro polika gube. Prednost je tudi to, da je možna vertikalna uporaba. Priporočam!

Prednosti

Hiter, enostaven, lahek, vertikalna uporaba.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 6000 PSG6066/20 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 6000 PSG6066/20 Parna postaja

26/08/2024

Slovenija

Slovenija

Super Likalnik

Na ta model smo presedljali iz klasičnega likalnika. Zelo zmogljiva zadeva, dovolj velik rezervoar za vodo hkrati pa zapakiran v zelo kompaktno obliko. Fino, za tiste, ki nimamo prostora :)

Prednosti

Lep dizajn, kompakten, moč

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 6000 PSG6066/20 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 6000 PSG6066/20 Parna postaja

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Za vsa oblačila, ki so primerna za likanje

  2. Do 20 % manjša poraba energije na osnovi standarda IEC 603311 v primerjavi z modelom GC6742