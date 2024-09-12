2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Zmogljiv parni izpust
Zagotovljeno brez prežganin*
1,8-litrska snemljiva posoda za vodo
Kompaktno
Tlak največ 8 bara
S tehnologijo OptimalTEMP boste dosegli odlične rezultate z eno idealno nastavitvijo temperature. Zagotavljamo, da s tem likalnikom nikoli ne boste prežgali tkanin, ki so primerne za likanje, če ga pustite brez nadzora. Brez skrbi ga lahko pustite obrnjenega navzdol na oblačilih ali likalni deski.
Močan, neprekinjen izpust pare za učinkovito odpravljanje tudi najtrdovratnejših gub na najdebelejših tkaninah.
Parno postajo lahko enostavno vzdržujete z našim vgrajenim sistemom za odstranjevanje vodnega kamna Smart Calc Clean. Opozoril vas bo, ko bo čas za odstranjevanje vodnega kamna, poleg tega pa vključuje posodo, s katero bo odstranjevanje preprosto in varno. Ker ga lahko znova uporabite, boste prihranili denar in nikoli več vam ne bo treba kupiti dodatnih vložkov.
Nagrade
4.8
od 5
52
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
DomačaLikalnica
12/09/2024
Slovenija
Učinkovit in enostaven za uporabo!
Najbolj preprost likalnik za uporabo kar sem jih imela do sedaj. Je super lahek, ampak tako učinkovit, da je dovolj, da se oblačila zlikajo samo na eni strani - to mi prihrani ogromno časa. Ker imam med perilom vedno tudi veliko srajic in drugih občutljiivih tkanin je zelo priročno tudi to, da likalniku ni potrebno regulirati temperature. Velik plus je tudi ta, da se likalnik po določenem času neuporabe izklopi sam. Zelo priporočam vsem, ki jih ob koncu tedna pričaka gora nezlikanega perila! :)
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 6000 PSG6066/20 Parna postaja
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 6000 PSG6066/20 Parna postaja
Th3Driv3r
09/09/2024
Slovenija
Hiter in enostaven
Zamenjali smo likalno postajo, pri kateri je potrebno menjati temperaturo s tem. Na začetku sicer malo hecno, ampak se ga da hitro navaditi. Likalnik se hitro segreje in gladko drsi po tkaninah ter zelo dobro polika gube. Prednost je tudi to, da je možna vertikalna uporaba. Priporočam!
Prednosti
Hiter, enostaven, lahek, vertikalna uporaba.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 6000 PSG6066/20 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 6000 PSG6066/20 Parna postaja
Maja88
26/08/2024
Slovenija
Super Likalnik
Na ta model smo presedljali iz klasičnega likalnika. Zelo zmogljiva zadeva, dovolj velik rezervoar za vodo hkrati pa zapakiran v zelo kompaktno obliko. Fino, za tiste, ki nimamo prostora :)
Prednosti
Lep dizajn, kompakten, moč
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 6000 PSG6066/20 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare serije 6000 PSG6066/20 Parna postaja
Za vsa oblačila, ki so primerna za likanje
Do 20 % manjša poraba energije na osnovi standarda IEC 603311 v primerjavi z modelom GC6742