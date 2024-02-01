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  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.

PerfectCare serije 6000Parna postaja

PSG6064/80

3.8
| (5) Ocene

3 Nagrade

Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
Parna postaja PerfectCare serije 6000, ki zagotavlja najučinkovitejši izpust pare, je zdaj na voljo v popolnoma prenovljeni in kompaktni zasnovi. Za hitrejše likanje se vam tako ni treba odreči prostoru za shranjevanje. Tehnologija OptimalTEMP pa zagotovljeno preprečuje nastanek prežganin*.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Izjemno hitra. Zelo kompaktna.

  • Zmogljiv parni izpust

  • Zagotovljeno brez prežganin*

  • 1,8-litrska snemljiva posoda za vodo

  • Kompaktno

  • Tlak največ 8 bara

Tehnologija OptimalTEMP, zagotovljeno brez prežganin

Tehnologija OptimalTEMP, zagotovljeno brez prežganin

S tehnologijo OptimalTEMP boste dosegli odlične rezultate z eno idealno nastavitvijo temperature. Zagotavljamo, da s tem likalnikom nikoli ne boste prežgali tkanin, ki so primerne za likanje, če ga pustite brez nadzora. Brez skrbi ga lahko pustite obrnjenega navzdol na oblačilih ali likalni deski.

Močan parni izpust za odstranjevanje gub

Močan parni izpust za odstranjevanje gub

Močan, neprekinjen izpust pare za učinkovito odpravljanje tudi najtrdovratnejših gub na najdebelejših tkaninah.

Smart Calc Clean za daljšo življenjsko dobo likalnika

Smart Calc Clean za daljšo življenjsko dobo likalnika

Parno postajo lahko enostavno vzdržujete z našim vgrajenim sistemom za odstranjevanje vodnega kamna Smart Calc Clean. Opozoril vas bo, ko bo čas za odstranjevanje vodnega kamna, poleg tega pa vključuje posodo, s katero bo odstranjevanje preprosto in varno. Ker ga lahko znova uporabite, boste prihranili denar in nikoli več vam ne bo treba kupiti dodatnih vložkov.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.8

od 5

5

Ocene

3
2

01/02/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výkonná a lehká žehlička

žehlička nahradila starší napařovací žehličku a je to obrovský rozdíl - žehlička je lehká do ruky a velmi lehce "klouže" po prádle. Žehlení s ní je určitě rychlejší i díky výkonu napařování. Používáme destilovanou vodu a žádný problém s usazováním vodního kamene nemáme, čištění děláme jen preventivně a je to hračka. Za ta peníze se to vyplatí, žehlení je snadné a rychlé. A opravdu nic nepřipálí!

Prednosti

nízká váha, vysoký výkon napařování, není nutné regulovat teplotu žehličky

Ta ocena je bila podana za PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor

Ta ocena je bila podana za PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor

31/07/2025

България

България

PerfectCare - точното име

Изключително съм изнедана от перфектна работа на този парогенератор. Гладиш с лекота, дори и във вертикално положение. Не мисля затова каква материя гладиш, винаги е без грешка. Улеснява ежедневието и спестява време. Перфектен!

Prednosti

Перфетна работа!

Slabosti

няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор

12/04/2025

Srbija

Srbija

Lako lomljiva ručica

Pegla lepo radi i perla. Medjutim, ručica za koju se drži pegla je od tanke plastike i dizajnirana samo da lepo izgleda, a ne i da služi duže vreme. Jako lako lomljiva.

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica

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