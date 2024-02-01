2 leti garancije
PSG6064/80
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Zmogljiv parni izpust
Zagotovljeno brez prežganin*
1,8-litrska snemljiva posoda za vodo
Kompaktno
Tlak največ 8 bara
S tehnologijo OptimalTEMP boste dosegli odlične rezultate z eno idealno nastavitvijo temperature. Zagotavljamo, da s tem likalnikom nikoli ne boste prežgali tkanin, ki so primerne za likanje, če ga pustite brez nadzora. Brez skrbi ga lahko pustite obrnjenega navzdol na oblačilih ali likalni deski.
Močan, neprekinjen izpust pare za učinkovito odpravljanje tudi najtrdovratnejših gub na najdebelejših tkaninah.
Parno postajo lahko enostavno vzdržujete z našim vgrajenim sistemom za odstranjevanje vodnega kamna Smart Calc Clean. Opozoril vas bo, ko bo čas za odstranjevanje vodnega kamna, poleg tega pa vključuje posodo, s katero bo odstranjevanje preprosto in varno. Ker ga lahko znova uporabite, boste prihranili denar in nikoli več vam ne bo treba kupiti dodatnih vložkov.
Nagrade
3.8
od 5
5
Ocene
Vierkka
01/02/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Výkonná a lehká žehlička
žehlička nahradila starší napařovací žehličku a je to obrovský rozdíl - žehlička je lehká do ruky a velmi lehce "klouže" po prádle. Žehlení s ní je určitě rychlejší i díky výkonu napařování. Používáme destilovanou vodu a žádný problém s usazováním vodního kamene nemáme, čištění děláme jen preventivně a je to hračka. Za ta peníze se to vyplatí, žehlení je snadné a rychlé. A opravdu nic nepřipálí!
Prednosti
nízká váha, vysoký výkon napařování, není nutné regulovat teplotu žehličky
Ta ocena je bila podana za PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor
Ta ocena je bila podana za PerfectCare 6000 Series PSG6064/80 Parní generátor
Нинка
31/07/2025
България
PerfectCare - точното име
Изключително съм изнедана от перфектна работа на този парогенератор. Гладиш с лекота, дори и във вертикално положение. Не мисля затова каква материя гладиш, винаги е без грешка. Улеснява ежедневието и спестява време. Перфектен!
Prednosti
Перфетна работа!
Slabosti
няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия PerfectCare 6000 PSG6064/80 Ютия с парогенератор
ylillily
12/04/2025
Srbija
Lako lomljiva ručica
Pegla lepo radi i perla. Medjutim, ručica za koju se drži pegla je od tanke plastike i dizajnirana samo da lepo izgleda, a ne i da služi duže vreme. Jako lako lomljiva.
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 6000 PSG6064/80 Parna stanica
Za vsa oblačila, ki so primerna za likanje