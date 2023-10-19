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  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.

PerfectCare serije 6000Parna postaja

PSG6024/30

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

3 Nagrade

Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
Parna postaja PerfectCare serije 6000, ki zagotavlja najučinkovitejši izpust pare, je zdaj na voljo v popolnoma prenovljeni in kompaktni zasnovi. Za hitrejše likanje se vam tako ni treba odreči prostoru za shranjevanje. Tehnologija OptimalTEMP pa zagotovljeno preprečuje nastanek prežganin*.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Izjemno hitra. Zelo kompaktna.

  • Zmogljiv parni izpust

  • Zajamčeno brez prežganin

  • 1,8-litrska snemljiva posoda za vodo

  • Kompaktno

Tehnologija OptimalTEMP, zagotovljeno brez prežganin

S tehnologijo OptimalTEMP boste dosegli odlične rezultate z eno idealno nastavitvijo temperature. Zagotavljamo, da s tem likalnikom nikoli ne boste prežgali tkanin, ki so primerne za likanje, če ga pustite brez nadzora. Brez skrbi ga lahko pustite obrnjenega navzdol na oblačilih ali likalni deski.

Smart Calc Clean za daljšo življenjsko dobo likalnika

Vzdrževanje sistemskega likalnika je z našim vgrajenim sistemom za odstranjevanje vodnega kamna Smart Calc Clean zelo preprosto. Opozoril vas bo, ko bo čas za odstranjevanje vodnega kamna, poleg tega pa vključuje posodo, s katero bo odstranjevanje preprosto in varno. Ker je posoda namenjena večkratni uporabi, boste prihranili denar in nikoli več vam ne bo treba kupiti dodatnih vložkov.

Zmogljiv parni izpust za glajenje gub

Močan, neprekinjen izpust pare za učinkovito odpravljanje tudi najtrdovratnejših gub na najdebelejših tkaninah.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

19/10/2023

Hrvatska

Hrvatska

Preporod u peglanju

koristila sam obicnu parnu peglu dok nisam otkrila ovo. parna postaja koja ne uzima puno mjesta, lagana je, a pegla bolje nego ijedna prije. samo jedan potez i gotovo sam. najbolje mi je sto mogu zaboraviti da peglam - nece mi prekuriti odjecu. top!

Prednosti

nema kurenja. lijepa i lagana

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja

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