2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Zmogljiv parni izpust
Zajamčeno brez prežganin
1,8-litrska snemljiva posoda za vodo
Kompaktno
S tehnologijo OptimalTEMP boste dosegli odlične rezultate z eno idealno nastavitvijo temperature. Zagotavljamo, da s tem likalnikom nikoli ne boste prežgali tkanin, ki so primerne za likanje, če ga pustite brez nadzora. Brez skrbi ga lahko pustite obrnjenega navzdol na oblačilih ali likalni deski.
Vzdrževanje sistemskega likalnika je z našim vgrajenim sistemom za odstranjevanje vodnega kamna Smart Calc Clean zelo preprosto. Opozoril vas bo, ko bo čas za odstranjevanje vodnega kamna, poleg tega pa vključuje posodo, s katero bo odstranjevanje preprosto in varno. Ker je posoda namenjena večkratni uporabi, boste prihranili denar in nikoli več vam ne bo treba kupiti dodatnih vložkov.
Močan, neprekinjen izpust pare za učinkovito odpravljanje tudi najtrdovratnejših gub na najdebelejših tkaninah.
Nagrade
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Arena1234
19/10/2023
Hrvatska
Preporod u peglanju
koristila sam obicnu parnu peglu dok nisam otkrila ovo. parna postaja koja ne uzima puno mjesta, lagana je, a pegla bolje nego ijedna prije. samo jedan potez i gotovo sam. najbolje mi je sto mogu zaboraviti da peglam - nece mi prekuriti odjecu. top!
Prednosti
nema kurenja. lijepa i lagana
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija PerfectCare 6000 PSG6024/30 Parna postaja
Za vsa oblačila, ki so primerna za likanje