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  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
  • Izjemno hitra. Zelo kompaktna.

Novo

PerfectCare serije 6000Parna postaja

PSG6023/30

3 Nagrade

Izjemno hitra. Zelo kompaktna.
Parna postaja PerfectCare serije 6000, ki zagotavlja najučinkovitejši izpust pare, je zdaj na voljo v popolnoma prenovljeni in kompaktni zasnovi. Za hitrejše likanje se vam tako ni treba odreči prostoru za shranjevanje. Tehnologija OptimalTEMP pa zagotovljeno preprečuje nastanek prežganin*.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Izjemno hitra. Zelo kompaktna.

  • Zmogljiv parni izpust

  • Zajamčeno brez prežganin

  • 1,8-litrska snemljiva posoda za vodo

  • Kompaktno

Tehnologija OptimalTEMP, zagotovljeno brez prežganin

S tehnologijo OptimalTEMP boste dosegli odlične rezultate z eno idealno nastavitvijo temperature. Zagotavljamo, da s tem likalnikom nikoli ne boste prežgali tkanin, ki so primerne za likanje, če ga pustite brez nadzora. Brez skrbi ga lahko pustite obrnjenega navzdol na oblačilih ali likalni deski.

Smart Calc Clean za daljšo življenjsko dobo likalnika

Vzdrževanje parne postaje je z našim vgrajenim sistemom za odstranjevanje vodnega kamna Smart Calc Clean zelo preprosto. Opozoril vas bo, ko bo čas za odstranjevanje vodnega kamna, poleg tega pa vključuje posodo, s katero bo odstranjevanje preprosto in varno. Ker je posoda namenjena večkratni uporabi, boste prihranili denar in nikoli več vam ne bo treba kupiti dodatnih vložkov.

Močan parni izpust za odstranjevanje gub

Močan, neprekinjen izpust pare za učinkovito odpravljanje tudi najtrdovratnejših gub na najdebelejših tkaninah.

Tehnične specifikacije

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