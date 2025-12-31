Smart Calc Clean za daljšo življenjsko dobo likalnika

Vzdrževanje parne postaje je z našim vgrajenim sistemom za odstranjevanje vodnega kamna Smart Calc Clean zelo preprosto. Opozoril vas bo, ko bo čas za odstranjevanje vodnega kamna, poleg tega pa vključuje posodo, s katero bo odstranjevanje preprosto in varno. Ker je posoda namenjena večkratni uporabi, boste prihranili denar in nikoli več vam ne bo treba kupiti dodatnih vložkov.