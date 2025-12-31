2 leti garancije
PSG6022/20
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Zmogljiv parni izpust
Zajamčeno brez prežganin
1,8-litrska snemljiva posoda za vodo
Kompaktno
S tehnologijo OptimalTEMP boste dosegli odlične rezultate z eno idealno nastavitvijo temperature. Zagotavljamo, da s tem likalnikom nikoli ne boste prežgali tkanin, ki so primerne za likanje, če ga pustite brez nadzora. Brez skrbi ga lahko pustite obrnjenega navzdol na oblačilih ali likalni deski.
Vzdrževanje parne postaje je z našim vgrajenim sistemom za odstranjevanje vodnega kamna Smart Calc Clean zelo preprosto. Opozoril vas bo, ko bo čas za odstranjevanje vodnega kamna, poleg tega pa vključuje posodo, s katero bo odstranjevanje preprosto in varno. Ker je posoda namenjena večkratni uporabi, boste prihranili denar in nikoli več vam ne bo treba kupiti dodatnih vložkov.
Močan, neprekinjen izpust pare za učinkovito odpravljanje tudi najtrdovratnejših gub na najdebelejših tkaninah.
Nagrade
Ocene
Za vsa oblačila, ki so primerna za likanje