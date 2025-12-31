2 leti garancije
Novo
PSG4040/80
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Najbolj kompaktna zasnova prihrani prostor in se brez težav prilega vašemu domu.
Zmogljiva para učinkovito odstrani tudi najbolj trdovratne gube na najdebelejših tkaninah.
OptimalTEMP ohranja varnost vsake tkanine, primerne za likanje, in preprečuje prežganine.
Lahka in kompaktna zasnova omogoča enostavno shranjevanje, poleg tega pa se bo lepo prilegala vaši likalni deski. Zaradi vrhunske tehnologije ProVelocity so naše parne postaje manjše in kompaktnejše.
Močan, neprekinjen izpust pare za učinkovito odpravljanje tudi najtrdovratnejših gub na najdebelejših tkaninah.
S tehnologijo OptimalTEMP boste dosegli odlične rezultate z eno idealno nastavitvijo temperature. Zagotavljamo, da s tem likalnikom nikoli ne boste prežgali tkanin, ki so primerne za likanje, če ga pustite brez nadzora. Brez skrbi ga lahko pustite obrnjenega navzdol na oblačilih ali likalni deski.
Ocene
Na vseh tkaninah, primernih za likanje.
V primerjavi z načinom MAX.
Testirano s strani zunanjega telesa za vrste bakterij Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 z 1 minuto odstranjevanja gub s paro.