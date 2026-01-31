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  • Standard Imagery, PSG4020_30
  • Standard Imagery, PSG4020_30
  • Standard Imagery, PSG4020_30
  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • Standard Imagery, PSG4020_30
  • Standard Imagery, PSG4020_30
  • Standard Imagery, PSG4020_30
  • Standard Imagery, PSG4020_30
  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • PSG4040_80, Standard Product Photo
  • Standard Imagery, PSG4020_30

Novo

Serija 4000Parna postaja

PSG4020/30

Izjemno kompaktna zasnova. Zmogljiva učinkovitost.

Serija PerfectCare 4000 je zasnovana v najbolj kompaktni obliki za zmogljivo paro. Uživajte v hitrejšem likanju brez kompromisov glede prostora za shranjevanje. Zagotovljeno brez prežganin* zahvaljujoč tehnologiji OptimalTEMP.

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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Najbolj kompaktna parna postaja Philips brez prežganin

Izjemno kompaktna zasnova. Zmogljiva učinkovitost.

  • Najbolj kompaktna zasnova prihrani prostor in se brez težav prilega vašemu domu.

  • Zmogljiva para učinkovito odstrani tudi najbolj trdovratne gube na najdebelejših tkaninah.

  • OptimalTEMP varuje vsako tkanino, primerno za likanje, in preprečuje prežganine

Prostorsko varčna zasnova

Prostorsko varčna zasnova

Lahka in kompaktna zasnova omogoča enostavno shranjevanje, poleg tega pa se bo lepo prilegala vaši likalni deski. Zaradi vrhunske tehnologije ProVelocity so naše parne postaje manjše in kompaktnejše.

Zmogljiv izpust pare

Zmogljiv izpust pare

Močan, neprekinjen izpust pare za učinkovito odpravljanje tudi najtrdovratnejših gub na najdebelejših tkaninah.

Tehnologija OptimalTEMP, zagotovljeno brez prežganin

Tehnologija OptimalTEMP, zagotovljeno brez prežganin

S tehnologijo OptimalTEMP boste dosegli odlične rezultate z eno idealno nastavitvijo temperature. Zagotavljamo, da s tem likalnikom nikoli ne boste prežgali tkanin, ki so primerne za likanje, če ga pustite brez nadzora. Brez skrbi ga lahko pustite obrnjenega navzdol na oblačilih ali likalni deski.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Na vseh tkaninah, primernih za likanje.

  2. V primerjavi z načinom MAX.

  3. Testirano s strani zunanjega telesa za vrste bakterij Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 z 1 minuto odstranjevanja gub s paro.