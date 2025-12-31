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Novo
PSG4020/20
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Najbolj kompaktna zasnova prihrani prostor in se brez težav prilega vašemu domu.
Zmogljiva para učinkovito odstrani tudi najbolj trdovratne gube na najdebelejših tkaninah.
OptimalTEMP varuje vse tkanine, primerne za likanje, in preprečuje prežganine
Lahka in kompaktna zasnova omogoča enostavno shranjevanje, poleg tega pa se bo lepo prilegala vaši likalni deski. Zaradi vrhunske tehnologije ProVelocity so naše parne postaje manjše in kompaktnejše.
Močan, neprekinjen izpust pare za učinkovito odpravljanje tudi najtrdovratnejših gub na najdebelejših tkaninah.
S tehnologijo OptimalTEMP boste dosegli odlične rezultate z eno idealno nastavitvijo temperature. Zagotavljamo, da s tem likalnikom nikoli ne boste prežgali tkanin, ki so primerne za likanje, če ga pustite brez nadzora. Brez skrbi ga lahko pustite obrnjenega navzdol na oblačilih ali likalni deski.
Ocene
Za vsa oblačila, ki so primerna za likanje
V primerjavi z načinom MAX.
Testiral zunanji organ za vrste bakterij Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 z 1-minutnim časom parjenja.