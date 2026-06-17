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  • Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*
  • Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*

Novo

Serija 3000Parna postaja

PSG3001/30

4.9
| (15) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%

1 nagrada

Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*
Manj časa za likanje in več za nošenje in uživanje s parno postajo serije 3000.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*

  • Tlak črpalke največ 6 barov

  • Neprekinjen izpust pare 140 g/min

  • Dodatni izpust pare 350 g

Hitro likanje s 350-gramskim dodatnim izpustom pare

Hitro likanje s 350-gramskim dodatnim izpustom pare

Likajte hitro in učinkovito ter hitreje zaključite z opravilom.

Trpežna keramična likalna plošča, ki gladko drsi

Trpežna keramična likalna plošča, ki gladko drsi

Naša posebna keramična likalna plošča gladko drsi po vseh tkaninah. Poleg tega se ne prijema, je odporna proti praskam in se preprosto očisti.

Hitro odstranjevanje gub s 140 g/min neprekinjenega izpusta pare

Hitro odstranjevanje gub s 140 g/min neprekinjenega izpusta pare

Močan, neprekinjen izpust pare zlahka zgladi vse gube na vseh vrstah tkanin.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

15

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

17/06/2026

Polska

Polska

Świetny produkt przyspieszający prasowanie

Bardzo ułatwia i przyspiesza prasowanie. Fajny wygląd, lekkie, idealnie pasuje na półeczkę na desce do prasowania. Zdecydowanie lepsze niż klasyczne żelazko.

Ta ocena je bila podana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-12

Ta ocena je bila podana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-12

15/06/2026

Polska

Polska

Ten produkt ma doskonałe funkcje

Produkt spełnia wszystkie funkcje . Jest lekki oraz poręczny .

Prednosti

Poręczny , szybkość prasowania

Slabosti

Brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-06

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-06

15/06/2026

Polska

Polska

Wygodne, szybkie i skuteczne prasowanie

Duży pojemnik na wodę – nie trzeba często jej uzupełniać, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. Zbiornik można odłączyć i wygodnie nalać do niego wody, bez konieczności przynoszenia jej w butelkach czy innych naczyniach. Duża ilość pary powoduje, że czas prasowania znacząco się skraca (przy jednoczesnym skutecznym prasowaniu). Samo żelazko jest lekkie i wygodnie nim się prasuje. Super połączenie oszczędności czasu, energii bez rezygnowania z dokładnego wyprasowania rzeczy. Polecam.

Prednosti

Wygoda, skuteczność, szybkość prasowania.

Slabosti

Brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-01

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  1. v primerjavi s parnim likalnikom EasySpeed GC1742

  2. 30 % prihranek vode in elektrike v eko načinu