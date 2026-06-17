2 leti garancije
Novo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Tlak črpalke največ 6 barov
Neprekinjen izpust pare 140 g/min
Dodatni izpust pare 350 g
Likajte hitro in učinkovito ter hitreje zaključite z opravilom.
Naša posebna keramična likalna plošča gladko drsi po vseh tkaninah. Poleg tega se ne prijema, je odporna proti praskam in se preprosto očisti.
Močan, neprekinjen izpust pare zlahka zgladi vse gube na vseh vrstah tkanin.
Nagrade
4.9
od 5
15
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Bibi007007
17/06/2026
Polska
Del promocije
Świetny produkt przyspieszający prasowanie
Bardzo ułatwia i przyspiesza prasowanie. Fajny wygląd, lekkie, idealnie pasuje na półeczkę na desce do prasowania. Zdecydowanie lepsze niż klasyczne żelazko.
Ta ocena je bila podana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-12
Ta ocena je bila podana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-12
15/06/2026
Polska
Del promocije
Ten produkt ma doskonałe funkcje
Produkt spełnia wszystkie funkcje . Jest lekki oraz poręczny .
Prednosti
Poręczny , szybkość prasowania
Slabosti
Brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-06
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-06
Wierny użytkownik
15/06/2026
Polska
Del promocije
Wygodne, szybkie i skuteczne prasowanie
Duży pojemnik na wodę – nie trzeba często jej uzupełniać, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. Zbiornik można odłączyć i wygodnie nalać do niego wody, bez konieczności przynoszenia jej w butelkach czy innych naczyniach. Duża ilość pary powoduje, że czas prasowania znacząco się skraca (przy jednoczesnym skutecznym prasowaniu). Samo żelazko jest lekkie i wygodnie nim się prasuje. Super połączenie oszczędności czasu, energii bez rezygnowania z dokładnego wyprasowania rzeczy. Polecam.
Prednosti
Wygoda, skuteczność, szybkość prasowania.
Slabosti
Brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-01
v primerjavi s parnim likalnikom EasySpeed GC1742
30 % prihranek vode in elektrike v eko načinu