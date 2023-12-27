2 leti garancije
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Tlak črpalke največ 6 bara
140 g/min neprekinjenega izpusta pare
350-gramski dodaten izpust pare
Likajte hitro in učinkovito ter hitreje zaključite z opravilom.
Naša posebna keramična likalna plošča gladko drsi po vseh tkaninah. Poleg tega se ne prijema, je odporna proti praskam in se preprosto očisti.
Zaradi kompaktnosti je likalnik lahek in enostaven za rokovanje med likanjem oblačil.
Nagrade
5.0
od 5
34
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Uživatel.R.
27/12/2023
Česká republika
Skvělý pomocník do domácnosti
Žehlení nikdy nebylo mojí oblíbenou činností. Před pořízením parního generátoru Philips 3000 jsem používal klasickou napařovací žehličku, u které mi vadila její hlučnost při žehlení, když se tvořila pára, také byla poměrně těžká a vadilo mi přelévání vody v ní. Při prvním použití se mi nepodařilo zprovoznit páru, nakonec jsem ale přišel na to, že se musí tlačítko páry podržet delší dobu než začne pára proudit z parního generátoru. U tohoto parního generátoru se mi líbí, že je žehlička lehká a velmi tichá. Žehlení s parním generátorem jde v podstatě samo a jde od ruky. Celkově bych pořízení parního generátoru určitě doporučil.
Prednosti
Lehká žehlička, tiché žehlení, velké množství vody v zásobníku
Slabosti
Pro mě úplně ne srozumitelný návod, ve kterém jsem se příliš nevyznal. V návodu převažují obrázky, osobně bych spíše ocenil popis v textu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
KrBo
21/12/2023
Česká republika
Produkt Series PSG3000/30 parní generátor
Výborná žehlička pro velké množství prádla. Díky silné páře je prádlo při menší energii krásně vyžehlené.
Prednosti
Zkrácení doby žehlení, jednoduchá manipulace, není potřeba dolévat vodu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
Lukiss
17/12/2023
Česká republika
Dobrý výrobek
S napařovačem jsem spokojen, vyžehlim rychle, nezdrzuje mě to. Díky velkému zásobníku nemusím často doplňovat vodu. Žehlení je pro mě občas nutnost, ale díky této nové žehličce je to o něco snazší.
Prednosti
Snadné žehlení, velká nádržka na vodu
Slabosti
Velikost
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
v primerjavi s parnim likalnikom EasySpeed GC1742
30 % prihranek vode in elektrike v eko načinu