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  • Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*
  • Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*
  • Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*
  • Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*
  • Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*
  • Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*
  • Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*
  • Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*
  • Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*
  • Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*
  • Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*
  • Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*

Serija 3000Parna postaja

PSG3000/30

5
| (34) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*
Manj časa za likanje in več za nošenje in uživanje s parno postajo serije 3000.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*

  • Tlak črpalke največ 6 bara

  • 140 g/min neprekinjenega izpusta pare

  • 350-gramski dodaten izpust pare

Hitro likanje s 350-gramskim dodatnim izpustom pare

Hitro likanje s 350-gramskim dodatnim izpustom pare

Likajte hitro in učinkovito ter hitreje zaključite z opravilom.

Trpežna keramična likalna plošča, ki gladko drsi

Trpežna keramična likalna plošča, ki gladko drsi

Naša posebna keramična likalna plošča gladko drsi po vseh tkaninah. Poleg tega se ne prijema, je odporna proti praskam in se preprosto očisti.

Lahka in kompaktna za enostavno shranjevanje

Lahka in kompaktna za enostavno shranjevanje

Zaradi kompaktnosti je likalnik lahek in enostaven za rokovanje med likanjem oblačil.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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5.0

od 5

34

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

27/12/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do domácnosti

Žehlení nikdy nebylo mojí oblíbenou činností. Před pořízením parního generátoru Philips 3000 jsem používal klasickou napařovací žehličku, u které mi vadila její hlučnost při žehlení, když se tvořila pára, také byla poměrně těžká a vadilo mi přelévání vody v ní. Při prvním použití se mi nepodařilo zprovoznit páru, nakonec jsem ale přišel na to, že se musí tlačítko páry podržet delší dobu než začne pára proudit z parního generátoru. U tohoto parního generátoru se mi líbí, že je žehlička lehká a velmi tichá. Žehlení s parním generátorem jde v podstatě samo a jde od ruky. Celkově bych pořízení parního generátoru určitě doporučil.

Prednosti

Lehká žehlička, tiché žehlení, velké množství vody v zásobníku

Slabosti

Pro mě úplně ne srozumitelný návod, ve kterém jsem se příliš nevyznal. V návodu převažují obrázky, osobně bych spíše ocenil popis v textu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

21/12/2023

Česká republika

Česká republika

Produkt Series PSG3000/30 parní generátor

Výborná žehlička pro velké množství prádla. Díky silné páře je prádlo při menší energii krásně vyžehlené.

Prednosti

Zkrácení doby žehlení, jednoduchá manipulace, není potřeba dolévat vodu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

17/12/2023

Česká republika

Česká republika

Dobrý výrobek

S napařovačem jsem spokojen, vyžehlim rychle, nezdrzuje mě to. Díky velkému zásobníku nemusím často doplňovat vodu. Žehlení je pro mě občas nutnost, ale díky této nové žehličce je to o něco snazší.

Prednosti

Snadné žehlení, velká nádržka na vodu

Slabosti

Velikost

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

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  1. v primerjavi s parnim likalnikom EasySpeed GC1742

  2. 30 % prihranek vode in elektrike v eko načinu