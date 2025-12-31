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Philips spletna trgovina

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Vse serije

  • Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*
  • Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*

Novo

Serija 2000Parna postaja

PSG2001/80

1 nagrada

Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*
Manj časa za likanje, več časa za nošenje in uživanje s parno postajo serije 2000.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Do 25 % manj časa, porabljenega za likanje*

  • Tlak črpalke največ 6 barov

  • Neprekinjen izpust pare 130 g/min

  • Sunkovit izpust pare 300 g

Hitro likanje s sunkovitim izpustom pare 300 g

Hitro likanje s sunkovitim izpustom pare 300 g

Likajte hitro in učinkovito ter hitreje zaključite z opravilom.

Trpežna keramična likalna plošča, ki gladko drsi

Trpežna keramična likalna plošča, ki gladko drsi

Naša posebna keramična likalna plošča gladko drsi po vseh tkaninah. Poleg tega se ne prijema, je odporna proti praskam in se preprosto očisti.

Hitro odstranjevanje gub z neprekinjenim izpustom pare 130 g/min

Hitro odstranjevanje gub z neprekinjenim izpustom pare 130 g/min

Močan, neprekinjen izpust pare zlahka zgladi vse gube na vseh vrstah tkanin.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. v primerjavi s parnim likalnikom EasySpeed GC1742

  2. 30 % prihranek vode in elektrike v eko načinu