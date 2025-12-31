2 leti garancije
Novo
PSG2001/80
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Tlak črpalke največ 6 barov
Neprekinjen izpust pare 130 g/min
Sunkovit izpust pare 300 g
Likajte hitro in učinkovito ter hitreje zaključite z opravilom.
Naša posebna keramična likalna plošča gladko drsi po vseh tkaninah. Poleg tega se ne prijema, je odporna proti praskam in se preprosto očisti.
Močan, neprekinjen izpust pare zlahka zgladi vse gube na vseh vrstah tkanin.
Nagrade
Ocene
v primerjavi s parnim likalnikom EasySpeed GC1742
30 % prihranek vode in elektrike v eko načinu