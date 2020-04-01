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Izdelek ni več na voljo

6000 seriesUšesne slušalke z mikrofonom

PRO6305BK/00

3
| (2) Ocene
Vse, kar potrebujete
Seznami predvajanja, podcasti in klici – te žične ušesne slušalke vam nudijo čist zvok, ki ga potrebujete. Poleg tega podpirajo zvok visoke ločljivosti, tako da boste pri poslušanju svoje priljubljene storitve pretakanja v visoki ločljivosti slišali več.
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Vse, kar potrebujete

  • 12,2 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del

  • vgrajen mikrofon

  • Črna

  • Ušesne

Vgrajeni mikrofon z odpravljanjem odmevanja za čist zvok

Sprejmite klic, začasno ustavite seznam predvajanja, ne da bi se dotaknili pametnega telefona. Vgrajeni mikrofon z odpravljanjem odmevanja med vašim govorom skrbi za čist zvok. Popolnoma uglašene zvočne enote iz neodima skrbijo za čist in podroben zvok med poslušanjem glasbe in podcastov.

Zvok visoke ločljivosti. Slišite več

Ali obožujete storitve pretakanja vsebin v visoki ločljivosti? Slišite več s temi slušalkami za zvok v visoki ločljivosti. Zmožne so reprodukcije visokih frekvenc do 40 kHz in vam bodo med potovanjem nudile več podrobnosti.

3 izmenljivi gumijasti čepki slušalk. Udobno prileganje

Ovalna oblika akustične cevi in tri velikosti izmenljivih gumijastih čepkov za popolno zatesnitev. Ves dan uživajte v poslušanju v udobju z odlično pasivno protihrupno izolacijo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.0

od 5

2

Ocene

5
3
1

01/04/2020

România

România

Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj

Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.

Prednosti

Sunet foarte bun

Slabosti

Cablul nu este anti-incurcare

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

26/08/2020

Magyarország

Magyarország

Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge

A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?

Prednosti

Semmi

Slabosti

Drága és nem tudja azt amit ígér

Ta ocena je bila podana za 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

Ta ocena je bila podana za 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

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