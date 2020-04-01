2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
PRO6305BK/00
12,2 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del
vgrajen mikrofon
Črna
Ušesne
Sprejmite klic, začasno ustavite seznam predvajanja, ne da bi se dotaknili pametnega telefona. Vgrajeni mikrofon z odpravljanjem odmevanja med vašim govorom skrbi za čist zvok. Popolnoma uglašene zvočne enote iz neodima skrbijo za čist in podroben zvok med poslušanjem glasbe in podcastov.
Ali obožujete storitve pretakanja vsebin v visoki ločljivosti? Slišite več s temi slušalkami za zvok v visoki ločljivosti. Zmožne so reprodukcije visokih frekvenc do 40 kHz in vam bodo med potovanjem nudile več podrobnosti.
Ovalna oblika akustične cevi in tri velikosti izmenljivih gumijastih čepkov za popolno zatesnitev. Ves dan uživajte v poslušanju v udobju z odlično pasivno protihrupno izolacijo.
3.0
od 5
2
Ocene
MFire
01/04/2020
România
Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj
Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.
Prednosti
Sunet foarte bun
Slabosti
Cablul nu este anti-incurcare
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Zene80
26/08/2020
Magyarország
Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge
A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?
Prednosti
Semmi
Slabosti
Drága és nem tudja azt amit ígér
Ta ocena je bila podana za 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal
Ta ocena je bila podana za 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal