2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
PRO6105BK/00
8,6 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del
vgrajen mikrofon
Črna
Ušesne
Sprejmite klic, začasno ustavite seznam predvajanja, ne da bi se dotaknili pametnega telefona. Vgrajeni mikrofon z odpravljanjem odmevanja med vašim govorom skrbi za čist zvok. Popolnoma uglašene zvočne enote iz neodima skrbijo za čist in podroben zvok med poslušanjem glasbe in podcastov.
Ali obožujete storitve pretakanja vsebin v visoki ločljivosti? Slišite več s temi slušalkami za zvok v visoki ločljivosti. Zmožne so reprodukcije visokih frekvenc do 40 kHz in vam bodo med potovanjem nudile več podrobnosti.
Ovalna oblika akustične cevi in tri velikosti izmenljivih gumijastih čepkov za popolno zatesnitev. Ves dan uživajte v poslušanju v udobju z odlično pasivno protihrupno izolacijo.
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