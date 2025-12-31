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Izdelek ni več na voljo

6000 seriesUšesne slušalke z mikrofonom

PRO6105BK/00

Popolnoma čisto
Ko je čist zvok vse, kar potrebujete. Od seznamov predvajanja do podcastov in klicev, te žične ušesne slušalke vse predvajajo v čistem zvoku. Poleg tega podpirajo zvok visoke ločljivosti – če boste poslušali priljubljeno storitev pretakanja v visoki ločljivosti, boste slišali več.
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Popolnoma čisto

  • 8,6 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del

  • vgrajen mikrofon

  • Črna

  • Ušesne

Vgrajeni mikrofon z odpravljanjem odmevanja za čist zvok

Sprejmite klic, začasno ustavite seznam predvajanja, ne da bi se dotaknili pametnega telefona. Vgrajeni mikrofon z odpravljanjem odmevanja med vašim govorom skrbi za čist zvok. Popolnoma uglašene zvočne enote iz neodima skrbijo za čist in podroben zvok med poslušanjem glasbe in podcastov.

Zvok visoke ločljivosti. Slišite več

Ali obožujete storitve pretakanja vsebin v visoki ločljivosti? Slišite več s temi slušalkami za zvok v visoki ločljivosti. Zmožne so reprodukcije visokih frekvenc do 40 kHz in vam bodo med potovanjem nudile več podrobnosti.

3 izmenljivi gumijasti čepki slušalk. Udobno prileganje

Ovalna oblika akustične cevi in tri velikosti izmenljivih gumijastih čepkov za popolno zatesnitev. Ves dan uživajte v poslušanju v udobju z odlično pasivno protihrupno izolacijo.

Tehnične specifikacije

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