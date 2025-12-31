Popolnoma čisto

Ko je čist zvok vse, kar potrebujete. Od seznamov predvajanja do podcastov in klicev, te žične ušesne slušalke vse predvajajo v čistem zvoku. Poleg tega podpirajo zvok visoke ločljivosti – če boste poslušali priljubljeno storitev pretakanja v visoki ločljivosti, boste slišali več.