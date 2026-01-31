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        PerformanceSlušalke z mikrofonom

        PRO3000BK/00

        Zvok visoke ločljivosti

        Slušalke Philips Performance PRO3000 zagotavljajo zvok visoke ločljivosti, naravno udobje in priročnost hkrati. Zmogljive pogonske enote, elegantna ergonomska zasnova in prilagojeni ušesni vstavki omogočajo udobno, pristno doživetje.

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        Zvok visoke ločljivosti

        • 12,2-mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

        • Ušesna

        Ušesni vstavki v 3 velikostih za popolno prileganje po meri uporabnika

        Ušesni vstavki so na voljo v 3 velikostih – majhni, srednji in veliki – zato se vedno popolnoma prilegajo.

        Z vgrajenim daljinskim upravljalnikom in mikrofonom lahko preklapljate med glasbo in klici

        Daljinski upravljalnik je preprost za uporabo, saj lahko predvajate ali zaustavite skladbo in sprejmete klic le s preprostim pritiskom gumba.

        Zelo zmogljive 12,2-mm pogonske enote ustvarijo čist, natančen zvok in bogate nizke tone

        Slušalke Philips Performance PRO3000 se ponašajo z zmogljivimi 12,2-mm pogonskimi enotami, ki ustvarijo čist, uravnotežen zvok in bogate nizke tone.

        Tehnične specifikacije

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