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PRO3000BK/00
Zvok visoke ločljivosti
Slušalke Philips Performance PRO3000 zagotavljajo zvok visoke ločljivosti, naravno udobje in priročnost hkrati. Zmogljive pogonske enote, elegantna ergonomska zasnova in prilagojeni ušesni vstavki omogočajo udobno, pristno doživetje.
12,2-mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesna
Ušesni vstavki so na voljo v 3 velikostih – majhni, srednji in veliki – zato se vedno popolnoma prilegajo.
Daljinski upravljalnik je preprost za uporabo, saj lahko predvajate ali zaustavite skladbo in sprejmete klic le s preprostim pritiskom gumba.
Slušalke Philips Performance PRO3000 se ponašajo z zmogljivimi 12,2-mm pogonskimi enotami, ki ustvarijo čist, uravnotežen zvok in bogate nizke tone.
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