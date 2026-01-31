Zvok visoke ločljivosti glasbo reproducira v najčistejši obliki

Odkrijte nove ravni natančnega in jasnega zvoka vaše glasbe, ki ga nudi tehnologija visoke ločljivosti. Čist in natančen zvok, izboljšan za vse oblike zapisa glasbe. Te slušalke dosegajo visoke standarde, ki se zahtevajo za oznako kakovosti za zvok visoke ločljivosti.