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PRO1000BK/00
Zvok visoke ločljivosti
Slušalke Philips Performance PRO1000 zagotavljajo zvok visoke ločljivosti, udobje in priročnost hkrati. Zmogljive pogonske enote, elegantna ergonomska zasnova in ušesni vstavki različnih velikosti omogočajo udobno, pristno doživetje.
8 mm pogonske enote/zaprt zadnji del
Ušesna
Odkrijte nove ravni natančnega in jasnega zvoka vaše glasbe, ki ga nudi tehnologija visoke ločljivosti. Čist in natančen zvok, izboljšan za vse oblike zapisa glasbe. Te slušalke dosegajo visoke standarde, ki se zahtevajo za oznako kakovosti za zvok visoke ločljivosti.
Prevlečene z visokokakovostnim vakuumsko nanesenim sijajnim kovinskim premazom za dodatno površinsko zaščito.
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