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        PerformanceSlušalke z mikrofonom

        PRO1000BK/00

        Zvok visoke ločljivosti

        Slušalke Philips Performance PRO1000 zagotavljajo zvok visoke ločljivosti, udobje in priročnost hkrati. Zmogljive pogonske enote, elegantna ergonomska zasnova in ušesni vstavki različnih velikosti omogočajo udobno, pristno doživetje.

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        Zvok visoke ločljivosti

        • 8 mm pogonske enote/zaprt zadnji del

        • Ušesna

        Zaščitna torbica za shranjevanje slušalk, ko jih ne uporabljate

        Zvok visoke ločljivosti glasbo reproducira v najčistejši obliki

        Odkrijte nove ravni natančnega in jasnega zvoka vaše glasbe, ki ga nudi tehnologija visoke ločljivosti. Čist in natančen zvok, izboljšan za vse oblike zapisa glasbe. Te slušalke dosegajo visoke standarde, ki se zahtevajo za oznako kakovosti za zvok visoke ločljivosti.

        Vakuumsko nanesen sijajen kovinski premaz nudi dodatno zaščito

        Prevlečene z visokokakovostnim vakuumsko nanesenim sijajnim kovinskim premazom za dodatno površinsko zaščito.

        Tehnične specifikacije

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