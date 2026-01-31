Sodobna pustvaritev kultne zasnove Philetta

Po navdihu originalnega radia iz leta 1955 – ta originalni radio s sabo nosi kultne elemente legendarnega Philipsovega radia iz. l. 1955, znanega tudi kot Philetta "254". Ta kompaktni radio je v svojčas poslušalce navduševal s preprosto zasnovo, mogočnim zvokom in kristalno jasnim sprejemom. Philips radie izdeljuje od leta 1927. Skozi desetletja smo izdelali več modelov, ki veljajo za kultne, in radiev za prave zbiratelje.