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Izdelek ni več na voljo

Originalni radio

ORD7105C/00

Originalni radio

Uživajte ob poslušanju originalnega radia Philips. Zasnovan je v slogu kultnega Philipsovega radia iz leta 1955, omogoča predvajanje in polnjenje predvajalnikov iPod in telefonov iPhone ter ima stereo sprejemnik FM.

Poglej vse prednosti

Originalni radio

  • Svetlo rjava

  • Priključna postaja za iPod/iPhone

Zvok visoke ločljivosti

Samodejna sinhronizacija ure pri priključitvi naprave iPod/iPhone

Samodejna sinhronizacija ure pri priključitvi naprave iPod/iPhone

Ko na priključno postajo priključite vašo napravo, postaja že v nekaj sekundah samodejno sinhronizira uro z iPodom/iPhonom. Zahvaljujoč tej priročni funkciji, vam sedaj ni treba več ročno nastavljati časa.

Sodobna pustvaritev kultne zasnove Philetta

Sodobna pustvaritev kultne zasnove Philetta

Po navdihu originalnega radia iz leta 1955 – ta originalni radio s sabo nosi kultne elemente legendarnega Philipsovega radia iz. l. 1955, znanega tudi kot Philetta "254". Ta kompaktni radio je v svojčas poslušalce navduševal s preprosto zasnovo, mogočnim zvokom in kristalno jasnim sprejemom. Philips radie izdeljuje od leta 1927. Skozi desetletja smo izdelali več modelov, ki veljajo za kultne, in radiev za prave zbiratelje.

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