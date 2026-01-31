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ORD7105C/00
Originalni radio
Uživajte ob poslušanju originalnega radia Philips. Zasnovan je v slogu kultnega Philipsovega radia iz leta 1955, omogoča predvajanje in polnjenje predvajalnikov iPod in telefonov iPhone ter ima stereo sprejemnik FM.
Svetlo rjava
Priključna postaja za iPod/iPhone
Ko na priključno postajo priključite vašo napravo, postaja že v nekaj sekundah samodejno sinhronizira uro z iPodom/iPhonom. Zahvaljujoč tej priročni funkciji, vam sedaj ni treba več ročno nastavljati časa.
Po navdihu originalnega radia iz leta 1955 – ta originalni radio s sabo nosi kultne elemente legendarnega Philipsovega radia iz. l. 1955, znanega tudi kot Philetta "254". Ta kompaktni radio je v svojčas poslušalce navduševal s preprosto zasnovo, mogočnim zvokom in kristalno jasnim sprejemom. Philips radie izdeljuje od leta 1927. Skozi desetletja smo izdelali več modelov, ki veljajo za kultne, in radiev za prave zbiratelje.
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