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OR2000B/12
Postavljajte trende z originalnim mini radiem
Originalni mini radio Philips odlikuje zabavna uporaba. Je prijetnega retro sloga, ima sistem zvočnikov Bass Reflex za mogočne nizke tone in velik analogni gumb za izbiro postaj, ki sveti in vam omogoča enostavno iskanje najljubših postaj.
FM/MW
Zvočni vhod
3 W
Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priklopite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživate v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.
Po navdihu originalnega radia iz leta 1955 – ta originalni radio vsebuje kultne elemente legendarnega Philipsovega radia iz leta 1955, znanega tudi kot Philetta "BF 102 U". Ta kompaktni radio je v svoj čas poslušalce navduševal z enostavno zasnovo, mogočnim zvokom in kristalno jasnim sprejemom. Philips radie izdeluje od leta 1927. Skozi desetletja smo izdelali več modelov, ki veljajo za kultne, in radiev za prave zbiratelje.
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