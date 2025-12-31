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Novo
NX1111/00
Idealen za peko in kuhanje
Vključuje 7 modelčkov za mafine
Primerno za pomivalni stroj
Keramični premaz brez PFAS
Navodila in podpora z brezplačno aplikacijo HomeID
S kompletom za peko Philips boste enostavno odkrili nove načine uporabe svojega Airfryerja, ki je popoln za sladice in različne slane jedi.
Naši elegantni modelčki za mafine so izdelani iz silikona brez vonja in omogočajo enostavno peko, uživanje in ponovno uporabo.
Naš premaz nove generacije je brez PFAS*: brez prijemanja , je trajna, odporna na praske in enostavna za čiščenje.
Ocene
Površine za kuhanje/pripravo hrane, izdelane brez PFAS
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