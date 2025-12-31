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  • Philips Airfryer dodatek komplet za peko
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  • Philips Airfryer dodatek komplet za peko
  • Philips Airfryer dodatek komplet za peko
  • Philips Airfryer dodatek komplet za peko
  • Philips Airfryer dodatek komplet za peko
  • Philips Airfryer dodatek komplet za peko
  • Philips Airfryer dodatek komplet za peko
  • Philips Airfryer dodatek komplet za peko
  • Philips Airfryer dodatek komplet za peko
  • Philips Airfryer dodatek komplet za peko
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  • Philips Airfryer dodatek komplet za peko
  • Philips Airfryer dodatek komplet za peko
  • Philips Airfryer dodatek komplet za peko
  • Philips Airfryer dodatek komplet za peko
  • Philips Airfryer dodatek komplet za peko
  • Philips Airfryer dodatek komplet za peko
  • Philips Airfryer dodatek komplet za peko
  • Philips Airfryer dodatek komplet za peko

Novo

Philips Airfryer komplet za pekoDodatki za Airfryerje

NX1111/00

Philips Airfryer dodatek komplet za peko
Pripravite svoje najljubše recepte s kompletom za peko, prilagojenim za vaš Philips Airfryer. Idealen za torte, kruh, enolončnice, mafine in še veliko več.
Poglej vse prednosti

Dodatki, prilagojeni za vaš Airfryer

Philips Airfryer dodatek komplet za peko

  • Idealen za peko in kuhanje

  • Vključuje 7 modelčkov za mafine

  • Primerno za pomivalni stroj

  • Keramični premaz brez PFAS

  • Navodila in podpora z brezplačno aplikacijo HomeID

Idealen za peko in kuhanje

Idealen za peko in kuhanje

S kompletom za peko Philips boste enostavno odkrili nove načine uporabe svojega Airfryerja, ki je popoln za sladice in različne slane jedi.

7 silikonskih modelčkov za različne jedi

7 silikonskih modelčkov za različne jedi

Naši elegantni modelčki za mafine so izdelani iz silikona brez vonja in omogočajo enostavno peko, uživanje in ponovno uporabo.

Keramični premaz brez PFAS

Keramični premaz brez PFAS

Naš premaz nove generacije je brez PFAS*: brez prijemanja , je trajna, odporna na praske in enostavna za čiščenje.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Površine za kuhanje/pripravo hrane, izdelane brez PFAS

  2. Vsi [x] na koncu kode izdelka so spremenljivke.