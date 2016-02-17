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Izdelek ni več na voljo

Mini glasbeni sistem

NTRX900/12

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Vrhunski glasbeni sistemi

S sistemom Philips moči 3600 W s funkcijo NX Bass in 51 cm globokotoncem uživajte v izjemnih nizkih tonih. Zabavo popestrite s funkcijo Auto DJ za samodejno izbiro skladb na napravah USB, 260.000 svetlobnimi LED-učinki in pretakanjem prek povezave Bluetooth.

Poglej vse prednosti

Vrhunski glasbeni sistemi

  • Bluetooth®

  • Prilagoditev zvoka med 2 vhodoma USB

  • CD, MP3-CD, 2 vhoda USB, kanalnik

  • 3600 W, NX Bass, 51 cm globokotonec

260.000 LED-luči za odlično vzdušje na zabavah

260.000 LED-luči za odlično vzdušje na zabavah

Z več tisoč luči, ki utripajo in svetijo v ritmu glasbe, lahko vsako zabavo spremenite v prijeten in strasten dogodek. Enostavno izbirajte med barvami, ki se ujemajo z vzdušjem, ali pa izberite eno od številnih prednastavitev sistema. Pritisnite gumb NX Bass, da bo osvetlitev še intenzivnejša.

Auto-DJ za samodejno mešanje skladb v pomnilniku USB

Auto-DJ za samodejno mešanje skladb v pomnilniku USB

Skladbe lahko izbirate samodejno s funkcijo Auto-DJ, ki izbira skladbe v priključenem pomnilniku USB. Z DJ-kolescem lahko dodajte zvočne učinke. Poskrbite za neprekinjeno zabavo.

DJ Crossfader za mešanje skladb

DJ Crossfader za mešanje skladb

Obvladujte vsako zabavo. S funkcijo DJ Crossfader lahko najljubše skladbe izmenično predvajate prek kanalov A in B ter tako glasbo poslušate neprekinjeno. Izberite izhod za kanal A (USB, Bluetooth®, CD, zvočni vhod ali kanalnik) in začnite predvajati glasbo, nato pa izberite napravo za kanal B (USB ali zvočni vhod). Ko želite preklopiti med skladbama, regulator premaknite z ene strani na drugo za enostaven prehod in neprekinjeno zabavo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

17/02/2016

Latvija

Latvija

Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W

Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

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Omejitve odgovornosti

  1. Izogibajte se prekomerni uporabi naprave pri glasnosti, ki je višja od 85 decibelov, saj lahko to poškoduje vaš sluh.