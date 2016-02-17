Izdelek ni več na voljo
Vrhunski glasbeni sistemi
S sistemom Philips moči 3600 W s funkcijo NX Bass in 51 cm globokotoncem uživajte v izjemnih nizkih tonih. Zabavo popestrite s funkcijo Auto DJ za samodejno izbiro skladb na napravah USB, 260.000 svetlobnimi LED-učinki in pretakanjem prek povezave Bluetooth.
Bluetooth®
Prilagoditev zvoka med 2 vhodoma USB
CD, MP3-CD, 2 vhoda USB, kanalnik
3600 W, NX Bass, 51 cm globokotonec
Z več tisoč luči, ki utripajo in svetijo v ritmu glasbe, lahko vsako zabavo spremenite v prijeten in strasten dogodek. Enostavno izbirajte med barvami, ki se ujemajo z vzdušjem, ali pa izberite eno od številnih prednastavitev sistema. Pritisnite gumb NX Bass, da bo osvetlitev še intenzivnejša.
Skladbe lahko izbirate samodejno s funkcijo Auto-DJ, ki izbira skladbe v priključenem pomnilniku USB. Z DJ-kolescem lahko dodajte zvočne učinke. Poskrbite za neprekinjeno zabavo.
Obvladujte vsako zabavo. S funkcijo DJ Crossfader lahko najljubše skladbe izmenično predvajate prek kanalov A in B ter tako glasbo poslušate neprekinjeno. Izberite izhod za kanal A (USB, Bluetooth®, CD, zvočni vhod ali kanalnik) in začnite predvajati glasbo, nato pa izberite napravo za kanal B (USB ali zvočni vhod). Ko želite preklopiti med skladbama, regulator premaknite z ene strani na drugo za enostaven prehod in neprekinjeno zabavo.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Artis
17/02/2016
Latvija
Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W
Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Izogibajte se prekomerni uporabi naprave pri glasnosti, ki je višja od 85 decibelov, saj lahko to poškoduje vaš sluh.