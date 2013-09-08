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  • Varno, hitro in preprosto
  • Varno, hitro in preprosto
  • Varno, hitro in preprosto
  • Varno, hitro in preprosto
  • Varno, hitro in preprosto
  • Varno, hitro in preprosto
  • Varno, hitro in preprosto
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Izdelek ni več na voljo

Nose trimmer series 3000Vodotesni prirezovalnik za nosne dlačice

NT9110/10

4.4
| (30) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%
Varno, hitro in preprosto
Philipsov prirezovalnik za nosne in ušesne dlačice ter obrvi je zmogljiv in natančen mikroprirezovalnik za varno, hitro in preprosto prirezovanje dlačic.
Poglej vse prednosti

za nosne in ušesne dlačice ter obrvi

Varno, hitro in preprosto

  • Nosne in ušesne dlačice ter obrvi

  • Cevni prirezovalnik z varovalom

  • 2 glavnička za obrvi

Idealen kot za preprost dostop in optimalno udobje

Idealen kot za preprost dostop in optimalno udobje

Prirezovalnik z varovalom za preprečevanje puljenja in nastanka ureznin

Prirezovalnik z varovalom za preprečevanje puljenja in nastanka ureznin

Pri revolucionarnem prirezovalniku Philips z varovalom je rezilo zaščiteno z izjemno tanko zaščitno mrežico, ki zagotavlja, da pridejo v stik z rezilom samo dlačice in ne tudi koža. Poleg tega se dlačice ne zataknejo med rezila, ki se gibljejo ločeno, zato ne pride do puljenja dlačic.

Mehek ročaj za popoln nadzor

Mehek ročaj za popoln nadzor

Mehek gumijasti ročaj zagotavlja optimalni oprijem za boljši nadzor pri uporabi aparata, tudi če je moker.

Tehnične specifikacije

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Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

30

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Jsem s ním velice spokojený.

Tento produkt jsem dostal jako dárek od dcery. Byl jsem překvapený jeho funkčností, což jsem zprvu nepředpokládal. Po roce používání plní stále svou funkci a je to nepostradatelný pomocník při mé denní hygieně. Jsem s ním velice spokojen, což není pro výrobky Phillips nic nového. Doporučuji tento výrobek dalším uživatelům.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT9110/10 voděodolný zastřihovač chloupků v nose

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT9110/10 voděodolný zastřihovač chloupků v nose

04/06/2025

Україна

Україна

Кращий виріб Philips всіх часів

В експлуатації з 2013 року/ Працює на "відмінно"! Чому зараз такі на виробляють?

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer

31/10/2019

Україна

Україна

Чоловім без нього ніяк !

Отримав як подарунок до пилосасу, працюе більше 10 років, один раз змінив батарейку. Вуха/ніс - саме то !

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух

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