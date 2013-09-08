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Izdelek ni več na voljo
Nosne in ušesne dlačice ter obrvi
Cevni prirezovalnik z varovalom
2 glavnička za obrvi
Pri revolucionarnem prirezovalniku Philips z varovalom je rezilo zaščiteno z izjemno tanko zaščitno mrežico, ki zagotavlja, da pridejo v stik z rezilom samo dlačice in ne tudi koža. Poleg tega se dlačice ne zataknejo med rezila, ki se gibljejo ločeno, zato ne pride do puljenja dlačic.
Mehek gumijasti ročaj zagotavlja optimalni oprijem za boljši nadzor pri uporabi aparata, tudi če je moker.
4.4
od 5
30
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Valparaiso
08/09/2013
Česká republika
Jsem s ním velice spokojený.
Tento produkt jsem dostal jako dárek od dcery. Byl jsem překvapený jeho funkčností, což jsem zprvu nepředpokládal. Po roce používání plní stále svou funkci a je to nepostradatelný pomocník při mé denní hygieně. Jsem s ním velice spokojen, což není pro výrobky Phillips nic nového. Doporučuji tento výrobek dalším uživatelům.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT9110/10 voděodolný zastřihovač chloupků v nose
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT9110/10 voděodolný zastřihovač chloupků v nose
OFFsky
04/06/2025
Україна
Кращий виріб Philips всіх часів
В експлуатації з 2013 року/ Працює на "відмінно"! Чому зараз такі на виробляють?
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 3000 NT9110/30 waterproof nose trimmer
fox063
31/10/2019
Україна
Чоловім без нього ніяк !
Отримав як подарунок до пилосасу, працюе більше 10 років, один раз змінив батарейку. Вуха/ніс - саме то !
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za NT9110 Тример для видалення волосся з носа/вух