2 leti garancije
100 % udobje brez cukanja
Sistem Protective Guard
Popolnoma pralno, baterija AA
Enostavno in udobno odstranite neželene dlačice v nosu in ušesih. Pred uporabo očistite nosnici, nato prirezovalnik previdno vstavite v nos za ne več kot 0,5 cm in počasi krožite z njim.
Prirezovalnik za nosne in ušesne dlačice ter obrvi je zasnovan za varnost in udobje. Sistem Protective Guard prekriva rezila in zagotavlja, da rezila niso v neposrednem stiku s kožo. Prav tako poskrbi za čim manj izpuščenih dlačic, cukanja ali zatikanja dlačic.
Naš inovativen dvostranski natančni prirezovalnik prirezuje dlačice hitro in enostavno pod vsakim kotom in v vseh smereh.
4.5
od 5
62
Ocene
84%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Šunka
29/06/2026
Česká republika
Del promocije
Dobrý poměr cena/výkon
Netahá, neškrábe, omyvatelný, takže se dobře se čistí
Prednosti
Kompaktní, snadné čistění, netahá
Slabosti
Dobíjecí baterie by byla lepší
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-06-02
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-06-02
Otakárek
30/05/2026
Česká republika
Del promocije
nejlepší zastřihovač
Konečně mi nekoukají chlupy z nosu a ani to nebolelo
Prednosti
téměř bezbolestné
Slabosti
nevím o ničem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-28
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-28
Vesely
29/05/2026
Česká republika
Del promocije
Obměnil jsem trimmer od Philips a jsem nadšený
Pořídil jsem si nový trimmer řada 5000. Původní od Philips měl navíc pinzetu v kozenkovem pouzdře a to mi zůstala a mám k ni úžasný nový strojek. Na první pohled je opět o třídu výše. Ve věku téměř 60 let uz to asi v moderní společnosti nejde pokud bych nechtěl vypadat jako bezdomovec. S nástavcem mohu výrazně lépe ošetřovat obočí.
Prednosti
velmi malý praktický dlouhá vydrž baterie, rovný zastřihovač navíc...
Slabosti
nenašel jsem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-21
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer
Date of Use 2026-05-21