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  • Popolno udobje brez cukanja
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  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
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  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja
  • Popolno udobje brez cukanja

2+1 podaljšana garancija

Nose trimmer series 1000Brivnik za nosne in ušesne dlačice

NT1650/16

4.5
| (62) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 84%
Popolno udobje brez cukanja
Philipsov prirezovalnik za nosne dlačice serije 1000 nežno odstranjuje dlačice v nosu in ušesih. Nova tehnologija PrecisionTrim skupaj s sistemom Protective Guard omogoča enostavno in učinkovito prirezovanje brez cukanja ali zatikanja.
Poglej vse prednosti

Prirezovanje nosnih in ušesnih dlačic s popolnim udobjem

Popolno udobje brez cukanja

  • 100 % udobje brez cukanja

  • Sistem Protective Guard

  • Popolnoma pralno, baterija AA

Prirezovanje nosnih in ušesnih dlačic

Prirezovanje nosnih in ušesnih dlačic

Enostavno in udobno odstranite neželene dlačice v nosu in ušesih. Pred uporabo očistite nosnici, nato prirezovalnik previdno vstavite v nos za ne več kot 0,5 cm in počasi krožite z njim.

Enostavno in učinkovito prirezovanje brez vreznin in vrezov

Enostavno in učinkovito prirezovanje brez vreznin in vrezov

Prirezovalnik za nosne in ušesne dlačice ter obrvi je zasnovan za varnost in udobje. Sistem Protective Guard prekriva rezila in zagotavlja, da rezila niso v neposrednem stiku s kožo. Prav tako poskrbi za čim manj izpuščenih dlačic, cukanja ali zatikanja dlačic.

Enostavno prirezovanje pod vsakim kotom

Enostavno prirezovanje pod vsakim kotom

Naš inovativen dvostranski natančni prirezovalnik prirezuje dlačice hitro in enostavno pod vsakim kotom in v vseh smereh.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

62

Ocene

84%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

29/06/2026

Česká republika

Česká republika

Dobrý poměr cena/výkon

Netahá, neškrábe, omyvatelný, takže se dobře se čistí

Prednosti

Kompaktní, snadné čistění, netahá

Slabosti

Dobíjecí baterie by byla lepší

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-06-02

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-06-02

30/05/2026

Česká republika

Česká republika

nejlepší zastřihovač

Konečně mi nekoukají chlupy z nosu a ani to nebolelo

Prednosti

téměř bezbolestné

Slabosti

nevím o ničem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-05-28

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-05-28

29/05/2026

Česká republika

Česká republika

Obměnil jsem trimmer od Philips a jsem nadšený

Pořídil jsem si nový trimmer řada 5000. Původní od Philips měl navíc pinzetu v kozenkovem pouzdře a to mi zůstala a mám k ni úžasný nový strojek. Na první pohled je opět o třídu výše. Ve věku téměř 60 let uz to asi v moderní společnosti nejde pokud bych nechtěl vypadat jako bezdomovec. S nástavcem mohu výrazně lépe ošetřovat obočí.

Prednosti

velmi malý praktický dlouhá vydrž baterie, rovný zastřihovač navíc...

Slabosti

nenašel jsem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-05-21

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 1000 NT1650/15 Nose & ear trimmer

Date of Use 2026-05-21

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