Izdelek ni več na voljo
Zajamčeno brez cukanja
Philips NOSETRIMMER serije 1000 nežno odstranjuje neželene nosne in ušesne dlačice. Tehnologija ProtecTube in poseben kot prirezovalnika zagotavljata hitro, enostavno in udobno prirezovanje brez cukanja.
Zajamčeno brez cukanja
Zaščitni sistem, idealen kot
Popolnoma pralno, baterija AA
Z revolucionarno tehnologijo ProtecTube je rezilo zaščiteno z izjemno tanko zaščitno mrežico z zaobljenimi konicami, kar preprečuje draženje kože. Poleg tega je rezilo zasnovano tako, da preprečuje zatikanje dlačic med dvema ločenima reziloma, zato ni cukanja.
Prirezovalnik Philips za nosne dlačice je zasnovan z idealnim kotom, da enostavno doseže dlačice v ušesu in nosu. Prirezovalnik Philips za nosne dlačice učinkovito odstrani vse neželene dlačice.
Rezilo in ležišče imata izjemno natančne in ostre brivne reže, ki zagotavljajo hitro in učinkovito prirezovanje vseh dlačic.
4.6
od 5
234
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ziga
10/02/2017
Slovenija
Preverjen kupec
odlično
priročno majhen, enostavna uporaba, ne puli in je povsem neboleče
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Prirezovalnik za nosne dlačice in komp. za manikuro
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Prirezovalnik za nosne dlačice in komp. za manikuro
bbreza
11/01/2016
Hrvatska
Odličan
Odličan proizvod. ovo mi je drugi. prvi trajao više od pet godina
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Trimer za ugodno podrezivanje dlačica u nosu i ušima
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Trimer za ugodno podrezivanje dlačica u nosu i ušima
Swaro
17/08/2017
Slovensko
Veľmi dobrý pomocník na odstránenie nežiaducich chĺpkov v nose, pekné balenie. Vhodný aj ako darček pre každého muža.
Odporúčam každému kúpu, super pomocník. Balenie obsahuje veľa vecí.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Comfortable nose trimmer & manicure set
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Comfortable nose trimmer & manicure set
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