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Manj olja
Okence za pripravo jedi
Cvrtje z vročim zrakom omogoča pripravo vaših najljubših jedi z 90 % manj maščobe brez sklepanja kompromisov glede okusa.
Cvrtje, peka, žar, praženje in še več z vročim zrakom. Ročno nastavite čas in temperaturo ali uporabite prednastavljene funkcije za 13 različnih načinov priprave jedi, ki so vam na voljo na dosegu prsta, tudi pogrevanje, odmrzovanja in ohranjanje toplote pripravljene hrane.
Nič več ugibanja. Z opazovanjem jedi med pripravo boste natančno vedeli, kdaj je idealno pripravljena.
4.5
od 5
39
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mama_3
20/06/2025
Srbija
Odlican
Stigao mi je konacno i odusevljena sam , pre toga sam imala dva od drugih proizvodjaca, ali naravno nisu ni prici ovom, za svaku preporuku !
Ta ocena je bila podana za Serija 2000 NA231/00 Airfryer od 6,2 l (srebrna)
Ta ocena je bila podana za Serija 2000 NA231/00 Airfryer od 6,2 l (srebrna)
Miilli
17/10/2024
Česká republika
Velká spokojenost s výběrem
Dlouho jsme přemýšleli a pročítali recenze, jakou fritézu vybrat a jsem ráda, že jsme nakonec koupili tuto. Velmi rychlá příprava jídel, více méně za polovinu co v klasické troubě a hlavně bez kapky oleje. Zkoušela jsem slaná i sladká jídla a vždy skvělé. Jsem nadšená i z možnosti dát celou nádobu do myčky a nemusím ji mýt ručně. Když nemám nápady co vařit, stačí otevřít aplikaci, která je plná receptů. Žádná brožura, kterou odložíme do skříně. Celkově jsem maximálně spokojená a objednala bych si ji znovu.
Prednosti
rychlá příprava jídel, příprava bez tuku, mytí nádoby v myčce, aplikace HomeID s recepty
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Kristyna Z.
08/10/2024
Česká republika
Fritéza Airfryer hodnocení
Za mě je Airfryer skvělým pomocníkem do domácnosti, obzvlášť když člověk nestíhá a chce si připravit rychlé, zdravé jídlo. Vždycky mě překvapí, jak chutná jídla se ve fritéze dají vytvořit a to vlastně bez tuku. Používám ji skoro každý den na sladké i slané pokrmy a do domácnosti kde jsou 2 je to za mě ideál. Ovládání i čištění je jinak taky naprosto snadné a skoro bez práce. Programy jsou tam už přednastavené a většinou to i k danému pokrmu odpovídá. Za sebe můžu jen doporučit.
Prednosti
Rychlá příprava, jednoduché ovládání, rychlé mytí, zdravé jídlo bez tuku
Slabosti
Nevím
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
V primerjavi z doma pripravljenim ocvrtim krompirčkom v običajnem cvrtniku.
Raziskava med uporabniki aplikacije HomeID, 6000 anketirancev, 2021.
Povprečni odstotki na osnovi internih laboratorijskih meritev z Airfryerji Philips; priprava enih piščančjih prsi (nastavitev cvrtnika na vroč zrak na 160 °C, brez predhodnega segrevanja) ali fileja lososa (nastavitev cvrtnika na 200 °C, brez predhodnega segrevanja) v primerjavi s pečico razreda A.