2 leti garancije
11 v 1: obraz, glava in telo
Samoostrilna jeklena rezila
Tehnologija BeardSense
Naš prirezovalnik je opremljen z 11 pripomočki, s katerimi lahko prirezujete in oblikujete obrazne dlačice, strižete lase in negujete telo, kar zadovolji vse vaše negovalne potrebe.
Samoostrilna jeklena rezila zagotavljajo dodatno moč za največjo natančnost pri prirezovanju, ostanejo pa ostra kot prvega dne in ne potrebujejo olja za rezila.
S tehnologijo BeardSense naš prirezovalnik 125-krat na sekundo preverja gostoto vaše brade, da poveča moč na gostejših mestih in vam tako zagotovi pravo moč za najboljši rezultat.
4.6
od 5
645
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lukas123
21/05/2020
Slovenija
Odlična baterija, udobno britje
Prejšnja znamka brivnika se je enostavno zabasala od dlak in ustavila. Ko pa sem kupil multigroom 5000 pa sploh ni važno koliko je dolga brada, brije brez problema. Od zdaj napres kupim samo PHILIPS.
Prednosti
Baterija, rezila, veliko nastavkov
Slabosti
Da ni čisto vodoodporen. In baterija bi bila lahko lipoly, ampak glede na stalno uporabo baterija ostane v dobrem stanju
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu
Puhy
12/05/2020
Slovenija
Preverjen kupec
Odličen strižnik za lase in brado.
Všeč mi je da ima veliko nastavkov tako za striženje las kot krajšanje brade. Edino batarija bi lahko zdržala nekaj dlje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5720/15 9-v-1, obrazne dlake in lasje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5720/15 9-v-1, obrazne dlake in lasje
Urša
03/08/2018
Slovenija
Priročen. enostaven, vsestranski in učinkovit izdelek
Izdelek je priročen in odlično vsestrasko služi svojemu namenu.Pogrešam pa bolj priročno torbico in ne vrečko za shranjevanj.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu
Na podlagi prirezovanja obraznih dlak 2,3-krat na teden, vsaka uporaba v povprečju traja 11,5 minute
Možnost hitrega polnjenja zagotavlja dovolj energije za eno prirezovanje.
Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa.