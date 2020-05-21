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  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog
  • Eno orodje, popoln slog

All-in-One Trimmer 5000 SeriesPrirezovalnik 11-v-1

MG5932/15

4.6
| (645) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Eno orodje, popoln slog
Prirezovalnik vse-v-enem ima 11 kakovostnih pripomočkov s samoostrilnimi rezili, ki ostanejo ostra kot prvega dne in ne potrebujejo olja, za dolgotrajno učinkovitost.
Poglej vse prednosti

Za obraz, lase in telo

Eno orodje, popoln slog

  • 11 v 1: obraz, glava in telo

  • Samoostrilna jeklena rezila

  • Tehnologija BeardSense

11 pripomočkov za vse vaše negovalne potrebe

11 pripomočkov za vse vaše negovalne potrebe

Naš prirezovalnik je opremljen z 11 pripomočki, s katerimi lahko prirezujete in oblikujete obrazne dlačice, strižete lase in negujete telo, kar zadovolji vse vaše negovalne potrebe.

Največja natančnost z dolgotrajno učinkovitostjo

Največja natančnost z dolgotrajno učinkovitostjo

Samoostrilna jeklena rezila zagotavljajo dodatno moč za največjo natančnost pri prirezovanju, ostanejo pa ostra kot prvega dne in ne potrebujejo olja za rezila.

Zmogljivo striženje tudi pri najbolj zahtevnih bradah

Zmogljivo striženje tudi pri najbolj zahtevnih bradah

S tehnologijo BeardSense naš prirezovalnik 125-krat na sekundo preverja gostoto vaše brade, da poveča moč na gostejših mestih in vam tako zagotovi pravo moč za najboljši rezultat.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

645

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

21/05/2020

Slovenija

Slovenija

Odlična baterija, udobno britje

Prejšnja znamka brivnika se je enostavno zabasala od dlak in ustavila. Ko pa sem kupil multigroom 5000 pa sploh ni važno koliko je dolga brada, brije brez problema. Od zdaj napres kupim samo PHILIPS.

Prednosti

Baterija, rezila, veliko nastavkov

Slabosti

Da ni čisto vodoodporen. In baterija bi bila lahko lipoly, ampak glede na stalno uporabo baterija ostane v dobrem stanju

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu

12/05/2020

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Odličen strižnik za lase in brado.

Všeč mi je da ima veliko nastavkov tako za striženje las kot krajšanje brade. Edino batarija bi lahko zdržala nekaj dlje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5720/15 9-v-1, obrazne dlake in lasje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5720/15 9-v-1, obrazne dlake in lasje

03/08/2018

Slovenija

Slovenija

Priročen. enostaven, vsestranski in učinkovit izdelek

Izdelek je priročen in odlično vsestrasko služi svojemu namenu.Pogrešam pa bolj priročno torbico in ne vrečko za shranjevanj.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Multigroom series 5000 MG5730/15 11-v-1, obrazne dlake, lasje in dlake po telesu

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi prirezovanja obraznih dlak 2,3-krat na teden, vsaka uporaba v povprečju traja 11,5 minute

  2. Možnost hitrega polnjenja zagotavlja dovolj energije za eno prirezovanje.

  3. Po registraciji na Philips.com v 90 dneh od nakupa.