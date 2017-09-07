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Obsedeni z zvokom
Potopite se v zvok, ki zadovolji tudi najzahtevnejše avdiofile, s Philipsovim komponentnim glasbenim stolpom z vgrajenim visokotonskim zvočnikom s svileno kupolo. Elegantni leseni zvočniki in aluminijasta omarica še izboljšata kakovost zvoka in zagotavljata natančnost ter nadzor.
Visokotonski zvočnik s svileno kupolo
100 W
V zvočnem spektru človeška ušesa zaznajo razmeroma manj visokih in nizkih frekvenc zlasti pri nizki glasnosti. Z aktiviranjem funkcije "Glasnost" se bodo okrepili nizki in visoki toni, da boste lahko v celoti zaznali bolj uravnotežen zvok.
Narava nam zagotavlja najboljše stvari, med katerimi je tudi les. Les ima akustične lastnosti, zaradi katerih je edini popoln material za izdelavo zvočne opreme in instrumentov. Prefinjeni glasbeni instrumenti, kot so klavirji in violine, so z razlogom narejeni iz lesa. Iz istega razloga so tudi ti zvočniki obdani z lesom. Predajte se bogatemu in realističnemu doživetju poslušanja, ki ga zagotavljajo ti leseni zvočniki.
Visokotonski zvočnik s svileno kupolo ima membrano iz svile, ki je boljša od materialov, uporabljenih pri običajnih visokotonskih zvočnikih. Svila, iz katere je izdelana membrana, ima vrhunske karakteristike glede dušenja zvoka, njena mehka tekstura pa zagotavlja minimalno popačenje. Zato je zvok, ki ga reproducira visokotonski zvočnik s svileno kupolo, mehak, topel in ima širok razpon.
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4.3
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ariel44
07/09/2017
Polska
Bardzo dobra konstrukcja, jak na mini zestaw HiFi
Witam.Po przeczytaniu uwag wyżej zamieszczonych,stwierdzam całkowitą niezgodność opisanych rzekomych wad tego sprzętu.Model.który posiadam jest całkowicie wolny od usterek opisanych przez innych użytkowników.Odtwarzacz czyta wszystkie płyty CD/Audio jak i te Mp3,nic nie przeskakuje,a najważniejsze-jest całkowicie cichy.Port USB,Tuner FM-Też OK.Co do kolumn-są za małej mocy,dlatego nie używam ich.mam bardziej zaawansowane zespoły głośnikowe 2-drożne.to tyle.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Łukasz1980
21/09/2015
Polska
Preverjen kupec
Produkt o dobrej jakości dźwięku
Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Tomekozito123
21/09/2015
Polska
Preverjen kupec
Produkt o dobrej jakości dźwięku
Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi