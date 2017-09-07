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Izdelek ni več na voljo

Heritage AudioKomponentni sistem hi-fi

MCM772/12

4.3

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Obsedeni z zvokom

Potopite se v zvok, ki zadovolji tudi najzahtevnejše avdiofile, s Philipsovim komponentnim glasbenim stolpom z vgrajenim visokotonskim zvočnikom s svileno kupolo. Elegantni leseni zvočniki in aluminijasta omarica še izboljšata kakovost zvoka in zagotavljata natančnost ter nadzor.

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Uživajte v glasbi izvirne kakovosti

Obsedeni z zvokom

  • Visokotonski zvočnik s svileno kupolo

  • 100 W

Izboljšana glasnost nizkih in visokih tonov

V zvočnem spektru človeška ušesa zaznajo razmeroma manj visokih in nizkih frekvenc zlasti pri nizki glasnosti. Z aktiviranjem funkcije "Glasnost" se bodo okrepili nizki in visoki toni, da boste lahko v celoti zaznali bolj uravnotežen zvok.

Leseni zvočniki za odličen naravni zvok

Leseni zvočniki za odličen naravni zvok

Narava nam zagotavlja najboljše stvari, med katerimi je tudi les. Les ima akustične lastnosti, zaradi katerih je edini popoln material za izdelavo zvočne opreme in instrumentov. Prefinjeni glasbeni instrumenti, kot so klavirji in violine, so z razlogom narejeni iz lesa. Iz istega razloga so tudi ti zvočniki obdani z lesom. Predajte se bogatemu in realističnemu doživetju poslušanja, ki ga zagotavljajo ti leseni zvočniki.

Visokotonski zvočnik s svileno kupolo za kristalno čist zvok

Visokotonski zvočnik s svileno kupolo za kristalno čist zvok

Visokotonski zvočnik s svileno kupolo ima membrano iz svile, ki je boljša od materialov, uporabljenih pri običajnih visokotonskih zvočnikih. Svila, iz katere je izdelana membrana, ima vrhunske karakteristike glede dušenja zvoka, njena mehka tekstura pa zagotavlja minimalno popačenje. Zato je zvok, ki ga reproducira visokotonski zvočnik s svileno kupolo, mehak, topel in ima širok razpon.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

07/09/2017

Polska

Polska

Bardzo dobra konstrukcja, jak na mini zestaw HiFi

Witam.Po przeczytaniu uwag wyżej zamieszczonych,stwierdzam całkowitą niezgodność opisanych rzekomych wad tego sprzętu.Model.który posiadam jest całkowicie wolny od usterek opisanych przez innych użytkowników.Odtwarzacz czyta wszystkie płyty CD/Audio jak i te Mp3,nic nie przeskakuje,a najważniejsze-jest całkowicie cichy.Port USB,Tuner FM-Też OK.Co do kolumn-są za małej mocy,dlatego nie używam ich.mam bardziej zaawansowane zespoły głośnikowe 2-drożne.to tyle.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

21/09/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

Produkt o dobrej jakości dźwięku

Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

21/09/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

Produkt o dobrej jakości dźwięku

Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

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