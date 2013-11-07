Obsedeni z zvokom
Uživajte v bogatem zvoku s Philipsovim komponentnim mikro glasbenim sistemom. Predvajajte svojo najljubšo glasbo prek priklopa USB Direct ali MP3 Link. S funkcijo Digital Sound Control lahko optimirate nastavitve glasbenega sloga. Elegantna zasnova z visokokakovostnimi zvočniki.
50 W
Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.
Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.
Philipsov zvočnik ima 50 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.
4.5
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Frodro90
07/11/2013
Polska
Z czystym sumieniem mogę polecić ten produkt
Ładny wygląd, duża funkcjonalność, łatwość w obsłudze, czytanie plików MP3 i wyjścia AUX
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM302 Komponentowa mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM302 Komponentowa mikrowieża
beata50
15/05/2012
Polska
Ten produkt jest w sam raz dla mnie, ma wszystkie funkcje, których potrzebuję - przede wszystkim radio z RDS
Odpowiadają mi rozmiary wieży. Nie zajmuje dużo miejsca. Podoba mi się tuner z RDS -łatwo jest zaprogramować stacje radiowe. Jest prosta w obsłudze. Trochę przeszkadza mi fioletowe światło świecące w nocy po oczach (wieża stoi w sypialni).
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM302 Komponentowa mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM302 Komponentowa mikrowieża