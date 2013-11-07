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Komponentni mikro zvočni sistem

MCM302/12

4.5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Obsedeni z zvokom

Uživajte v bogatem zvoku s Philipsovim komponentnim mikro glasbenim sistemom. Predvajajte svojo najljubšo glasbo prek priklopa USB Direct ali MP3 Link. S funkcijo Digital Sound Control lahko optimirate nastavitve glasbenega sloga. Elegantna zasnova z visokokakovostnimi zvočniki.

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Sproščanje ob čudoviti glasbi

Obsedeni z zvokom

  • 50 W

Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Skupna izhodna moč 50 W RMS

Philipsov zvočnik ima 50 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Z czystym sumieniem mogę polecić ten produkt

Ładny wygląd, duża funkcjonalność, łatwość w obsłudze, czytanie plików MP3 i wyjścia AUX

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM302 Komponentowa mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM302 Komponentowa mikrowieża

15/05/2012

Polska

Polska

Ten produkt jest w sam raz dla mnie, ma wszystkie funkcje, których potrzebuję - przede wszystkim radio z RDS

Odpowiadają mi rozmiary wieży. Nie zajmuje dużo miejsca. Podoba mi się tuner z RDS -łatwo jest zaprogramować stacje radiowe. Jest prosta w obsłudze. Trochę przeszkadza mi fioletowe światło świecące w nocy po oczach (wieża stoi w sypialni).

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM302 Komponentowa mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM302 Komponentowa mikrowieża

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