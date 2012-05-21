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Bogat in zmogljiv zvok
Modni Philipsov mikro glasbeni sistem MCM3000/12 narekuje ritem zvoka, ki je zaradi tehnologije wOOx natančen in ima močne nizke tone. Priključite napravo prek USB Direct ali predvajajte skladbe s CD-jev, MP3-CD-jev ter uživajte v predvajanju zvoka.
100 W
Veliko budilk ima različne možnosti alarma. Ta Philipsova radioura vas prebudi z radiem ali običajnim brenčalom. Z izklopnim časovnikom lahko uskladite želeni čas predvajanja glasbe in čas, v katerem običajno zaspite. Ne glede na to, kaj pričakujete od ure, naj bo to jutranje brenčalo, ki ustvarja enakomeren zvok, ali poslušanje glasbe pred spanjem, bo ta radioura izpolnila vaša pričakovanja.
Kupolasti visokotonski zvočniki reproducirajo čiste visoke in srednje frekvence, zato je zvok iz zvočnikov čistejši. S harmonično mešanico nepopačenega in nespremenjenega zvoka širokega razpona zagotavljajo podrobne in čiste vokale ter natančne instrumentalne tone, zato je zvok v kombinaciji z nizkotonskimi zvočniki uravnotežen in bogat.
Tehnologija wOOx predstavlja revolucionaren koncept zvočnika, ki omogoča poslušanje in občutenje izjemno globokih basov, glasnejših od kateregakoli drugega zvočnega sistema. Posebni zvočniki delujejo v harmoniji z membrano wOOx. Natančno uglaševanje med glavnim gonilnikom in visokotoncem zagotavlja gladke prehode iz srednje nizkih na visoke frekvence. Dvojno vpeta membrana simetrične konstrukcije proizvaja natančne nizke tone brez opaznega popačenja. Pri polni glasnosti zvočnika wOOx sistem proizvaja izjemno globoke in dinamične nizke tone, ki resnično izboljšajo glasbeni učinek.
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3.5
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
DarekK
21/05/2012
Polska
Dobra, tania mikrowieża
Nie jest to wieża idealna, ale dość ładnie wygląda, jest mała i brzmi przyjemnie. Jeżeli nie jesteś audiofilem i potrzebujesz tylko prostej wieży do radia i cd - polecam!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM3000 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM3000 Mikrowieża
chin
01/09/2013
Česká republika
Dobrý průměr
Hned u nového výrobku byla vadná CD mechanika.U výrobku PHILIPS jsem měl tento problém již několikrát.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM3000 Hudební mikrosystém
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM3000 Hudební mikrosystém