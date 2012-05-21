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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

MCM3000/12

3.5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Bogat in zmogljiv zvok

Modni Philipsov mikro glasbeni sistem MCM3000/12 narekuje ritem zvoka, ki je zaradi tehnologije wOOx natančen in ima močne nizke tone. Priključite napravo prek USB Direct ali predvajajte skladbe s CD-jev, MP3-CD-jev ter uživajte v predvajanju zvoka.

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Obsedeni z zvokom

Bogat in zmogljiv zvok

  • 100 W

Funkciji budilke in izklopnega časovnika

Funkciji budilke in izklopnega časovnika

Veliko budilk ima različne možnosti alarma. Ta Philipsova radioura vas prebudi z radiem ali običajnim brenčalom. Z izklopnim časovnikom lahko uskladite želeni čas predvajanja glasbe in čas, v katerem običajno zaspite. Ne glede na to, kaj pričakujete od ure, naj bo to jutranje brenčalo, ki ustvarja enakomeren zvok, ali poslušanje glasbe pred spanjem, bo ta radioura izpolnila vaša pričakovanja.

Kupolasti visokotonski zvočnik za podroben in naraven zvok

Kupolasti visokotonski zvočniki reproducirajo čiste visoke in srednje frekvence, zato je zvok iz zvočnikov čistejši. S harmonično mešanico nepopačenega in nespremenjenega zvoka širokega razpona zagotavljajo podrobne in čiste vokale ter natančne instrumentalne tone, zato je zvok v kombinaciji z nizkotonskimi zvočniki uravnotežen in bogat.

Tehnologija zvočnika wOOx™ za globoke in močne nizke tone

Tehnologija wOOx predstavlja revolucionaren koncept zvočnika, ki omogoča poslušanje in občutenje izjemno globokih basov, glasnejših od kateregakoli drugega zvočnega sistema. Posebni zvočniki delujejo v harmoniji z membrano wOOx. Natančno uglaševanje med glavnim gonilnikom in visokotoncem zagotavlja gladke prehode iz srednje nizkih na visoke frekvence. Dvojno vpeta membrana simetrične konstrukcije proizvaja natančne nizke tone brez opaznega popačenja. Pri polni glasnosti zvočnika wOOx sistem proizvaja izjemno globoke in dinamične nizke tone, ki resnično izboljšajo glasbeni učinek.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.5

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
2
1

21/05/2012

Polska

Polska

Dobra, tania mikrowieża

Nie jest to wieża idealna, ale dość ładnie wygląda, jest mała i brzmi przyjemnie. Jeżeli nie jesteś audiofilem i potrzebujesz tylko prostej wieży do radia i cd - polecam!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM3000 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM3000 Mikrowieża

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý průměr

Hned u nového výrobku byla vadná CD mechanika.U výrobku PHILIPS jsem měl tento problém již několikrát.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM3000 Hudební mikrosystém

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM3000 Hudební mikrosystém

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