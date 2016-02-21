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Skladbe poslušajte v mogočnem zvoku
S prenosnim mikrosistemom Philips z neposredno povezavo USB in zvočnim vhodom poslušajte najljubše skladbe ter plošče MP3-CD in CD-R/RW. Največja izhodna moč 70 W in zvočniki Bass Reflex zagotavljajo mogočen zvok in dramatične nizke tone.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W
Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.
Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.
Sprednja motorizirana drsna vratca poskrbijo še za dodatno eleganco privlačne oblike sistema. Stilska in hkrati uporabna vratca ohišja za plošče elegantno zdrsnejo navpično navzgor ali navzdol, vedno kadar se dotaknete gumba in želite spremeniti glasbo. Udobno se namestite in uživajte v dinamičnem zvoku ter opazujte predvajanje plošče skozi prozorno okence.
4.7
od 5
11
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
fedy
21/02/2016
Česká republika
V dané kategorii a cenové hladině jsem porovnal cca 10 výrobků a kvalitnější zvuk jsem nenašel.
V dané kategorii a cenové hladině jsem porovnal cca 10 výrobků a kvalitnější zvuk jsem nenašel a to ani u několikanásobně dražších výrobků.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2350 Hudební mikrosystém
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Ta ocena je bila podana za MCM2350 Hudební mikrosystém
Ferrozoli
20/01/2019
Magyarország
Ár-érték arányban tökéletesen el van találva.
Pici a bors, de erős, talán ez a legjobb jellemzője ennek a kicsi zenedoboznak. Óriási hangzás, kiváló zenei teljesítmény, könnyű kezelhetőség.
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Ta ocena je bila podana za MCM2350 Mikro zenei rendszer
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Ta ocena je bila podana za MCM2350 Mikro zenei rendszer
Merk
18/01/2019
Magyarország
Örülök, hogy megvettem
Nagyon szép tiszta a hangja, a rádiót és CD lejátszót használom, az USB-vel még nem próbáltam.A távirányító kézbeillő, praktikus. Egyszerű a beüzemelés, a használat.A hangfalak teljesítménye bőven elég az egész lakáshoz / 70 nm/. Külseje is nagyon elegáns.Jó az ára.
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Ta ocena je bila podana za MCM2350 Mikro zenei rendszer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2350 Mikro zenei rendszer