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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

MCM2350/12

4.7

| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Skladbe poslušajte v mogočnem zvoku

S prenosnim mikrosistemom Philips z neposredno povezavo USB in zvočnim vhodom poslušajte najljubše skladbe ter plošče MP3-CD in CD-R/RW. Največja izhodna moč 70 W in zvočniki Bass Reflex zagotavljajo mogočen zvok in dramatične nizke tone.

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Skladbe poslušajte v mogočnem zvoku

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70 W

Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone

Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone

Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop

Sprednja motorizirana drsna vratca poskrbijo še za dodatno eleganco privlačne oblike sistema. Stilska in hkrati uporabna vratca ohišja za plošče elegantno zdrsnejo navpično navzgor ali navzdol, vedno kadar se dotaknete gumba in želite spremeniti glasbo. Udobno se namestite in uživajte v dinamičnem zvoku ter opazujte predvajanje plošče skozi prozorno okence.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

11

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

21/02/2016

Česká republika

Česká republika

V dané kategorii a cenové hladině jsem porovnal cca 10 výrobků a kvalitnější zvuk jsem nenašel.

V dané kategorii a cenové hladině jsem porovnal cca 10 výrobků a kvalitnější zvuk jsem nenašel a to ani u několikanásobně dražších výrobků.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2350 Hudební mikrosystém

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2350 Hudební mikrosystém

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Ár-érték arányban tökéletesen el van találva.

Pici a bors, de erős, talán ez a legjobb jellemzője ennek a kicsi zenedoboznak. Óriási hangzás, kiváló zenei teljesítmény, könnyű kezelhetőség.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2350 Mikro zenei rendszer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2350 Mikro zenei rendszer

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Örülök, hogy megvettem

Nagyon szép tiszta a hangja, a rádiót és CD lejátszót használom, az USB-vel még nem próbáltam.A távirányító kézbeillő, praktikus. Egyszerű a beüzemelés, a használat.A hangfalak teljesítménye bőven elég az egész lakáshoz / 70 nm/. Külseje is nagyon elegáns.Jó az ára.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2350 Mikro zenei rendszer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2350 Mikro zenei rendszer

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